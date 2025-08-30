Укр
ГУР уничтожило склад взрывчатки в Тульской области РФ: детали дерзкой операции

Анна Косик
30 августа 2025, 15:25
126
Местные рассказали, что после взрыва по городу пронеслись машины скорой помощи.
взрыв в тульской области РФ
Что атаковало ГУР в Тульской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/andriyshTime

Главное:

  • В Тульской области прогремел взрыв
  • ГУР атаковало подземный склад взрывчатых веществ РФ

В ночь на 30 августа украинские разведчики атаковали подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в городе Алексин Тульской области страны-агрессора России.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко. По его данным, на защищенном складе хранился пироксилиновый порох, который используется в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и в отдельных ракетных двигателях.

видео дня

Детали операции ГУР

Источники 24 канала в ГУР сообщили, что жители города слышали громкие взрывы, после чего на место происшествия выехали пожарные машины и кареты скорой помощи.

Источник СМИ отметил, что работа по нейтрализации вражеского военно-промышленного комплекса будет продолжаться и в дальнейшем на всей территории страны-агрессора России и, что важно, вне ее.

Чем важны удары Украины по территории России

Украина все чаще атакует стратегические объекты РФ не только для того, чтобы ослабили армию РФ, но и заставить врага усиливать системы противовоздушной обороны на собственной территории, а не на фронте.

Как рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, украинские военные уже перерезают логистику врага.

Операции ГУР на территории России - последние новости

Напомним, Главред писал, что дальнобойные беспилотники ГУР нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Краснодарском крае (РФ).

Накануне источники ГУР сообщили СМИ о том, что в России был взорван магистральный нефтепровод "Рязань-Москва", который поставлял топливо в Москву.

Недавно также украинский ударный морской дрон ГУР смог прорваться в бухту Новороссийска, где страна-агрессор Россия держит остатки Черноморского флота РФ.

Другие новости:

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

