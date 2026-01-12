Лауреаты премии "Золотой глобус 2026": кто стал триумфатором

Триумфатором премии стал фильм "Битва за битвой".

https://glavred.info/movies/laureaty-premii-zolotoy-globus-2026-kto-stal-triumfatorom-10731716.html Ссылка скопирована

"Золотой глобус" - как прошла церемония / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Золотой глобус"

Кратко:

В Лос-Анджелесе прошел "Золотой глобус"

Кто одержал победу

В ночь на 12 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Золотой глобус 2026".

Как стало известно, фильм "Битва за битвой" американского режиссера Пола Томаса стал настоящим триумфатором премии. Главную роль в фильме сыграл американский актер Леонардо Ди Каприо.

видео дня

Картина получила награды сразу в четырех номинациях – "Лучший фильм в жанре мюзикла или комедии", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Лучшая женская роль второго плана".

Фильмы:

Лучший драматический фильм – "Хэмнет";

Лучший анимационный фильм – "Кейпоп-охотницы на демонов";

Лучший актер драматического фильма – Вагнер Моура за роль в "Секретном агенте";

Лучшая актриса драматического фильма – Джесси Бакли за роль в фильме "Хэмнет";

Лучший актер комедийного фильма или мюзикла – Тимоти Шаламе за роль в ленте "Марти Суприм";

Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле – Роуз Бирн за роль в фильме "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула".

Сериалы:

Лучший драматический сериал – "Питт";

Лучший мюзикл или комедия – "Студия";

Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайл ("Питт");

Лучшая актриса в драматическом сериале – Рея Сихорн ("Плурибус").

Последние новости кино и ТВ

Отметим, как сообщал Главред, недавно украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк дал интервью Еве Коршик, после чего столкнулся с критикой. На личной странице в соцсетях друг Цымбалюка – продюсер и комик Роман Крохин – заступился за актера.

А также Disney запускает в производство адаптацию культового анимационного мультфильма "Запутанная история". Как сообщает Variety, уже известно, кто получил главные роли: Тиган Крофт и Майло Манхейм, они сыграют персонажей Рапунцель и Флинна Райдера.

Вас может заинтересовать:

О кинопремии "Золотой глобус" "Золотой глобус" - это престижная американская премия, которая отмечает выдающиеся достижения как в кинематографе, так и на телевидении. Она считается второй по значимости после "Оскара" и часто является показателем его будущих лауреатов. История премии "Золотой глобус" берёт начало в 1944 году, когда многие звёзды кино присутствовали на студии Fox, где небольшое количество иностранных журналистов определяли лучших за 1943 год. Благоприятный исход проведения первой церемонии предопределил дальнейшее развитие премии в качестве независимой альтернативы респектабельной премии Американской киноакадемии. 83-я церемония вручения премии состоится 11 января 2026 года в отеле "Беверли Хилтон" в Калифорнии. Ведущей будет комик Никки Глейзер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред