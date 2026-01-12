Лауреаты премии "Золотой глобус 2026": кто стал триумфатором

Кратко:
- В Лос-Анджелесе прошел "Золотой глобус"
- Кто одержал победу
В ночь на 12 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Золотой глобус 2026".
Как стало известно, фильм "Битва за битвой" американского режиссера Пола Томаса стал настоящим триумфатором премии. Главную роль в фильме сыграл американский актер Леонардо Ди Каприо.
Картина получила награды сразу в четырех номинациях – "Лучший фильм в жанре мюзикла или комедии", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Лучшая женская роль второго плана".
Фильмы:
- Лучший драматический фильм – "Хэмнет";
- Лучший анимационный фильм – "Кейпоп-охотницы на демонов";
- Лучший актер драматического фильма – Вагнер Моура за роль в "Секретном агенте";
- Лучшая актриса драматического фильма – Джесси Бакли за роль в фильме "Хэмнет";
- Лучший актер комедийного фильма или мюзикла – Тимоти Шаламе за роль в ленте "Марти Суприм";
- Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле – Роуз Бирн за роль в фильме "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула".
Сериалы:
- Лучший драматический сериал – "Питт";
- Лучший мюзикл или комедия – "Студия";
- Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайл ("Питт");
- Лучшая актриса в драматическом сериале – Рея Сихорн ("Плурибус").
О кинопремии "Золотой глобус"
"Золотой глобус" - это престижная американская премия, которая отмечает выдающиеся достижения как в кинематографе, так и на телевидении. Она считается второй по значимости после "Оскара" и часто является показателем его будущих лауреатов.
История премии "Золотой глобус" берёт начало в 1944 году, когда многие звёзды кино присутствовали на студии Fox, где небольшое количество иностранных журналистов определяли лучших за 1943 год. Благоприятный исход проведения первой церемонии предопределил дальнейшее развитие премии в качестве независимой альтернативы респектабельной премии Американской киноакадемии.
83-я церемония вручения премии состоится 11 января 2026 года в отеле "Беверли Хилтон" в Калифорнии. Ведущей будет комик Никки Глейзер.
