Возвращение "Запутанной истории": кто получил главные роли

Создатели уже начали работу над фильмом.

"Запутанная история" - новая версия / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Disney работает над адаптацией "Запутанной истории"

Кто получил главные роли

Disney запускает в производство адаптацию культового анимационного мультфильма "Запутанная история".

Как сообщает Variety, уже известно, кто получил главные роли: Тиган Крофт и Майло Манхейм, они сыграют персонажей Рапунцель и Флинна Райдера.

В оригинальной картине рассказывается история принцессы с волшебными волосами, которая прожила в башне всю жизнь, но затем ее спас Флинн.

Тиган Крофт / фото: instagram.com, Тиган Крофт

Режиссером игровой версии стал Майкл Греси, сценарий написала Кейтин Робинсон, а продюсером выступила Кристин Берр. Пока неизвестна дата премьеры.

Майло Манхейм / фото: instagram.com, Майло Манхейм

Также известно, что весной проект приостанавливали из-за сдержанных кассовых результатов игровой "Белоснежки".

