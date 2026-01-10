Возвращение "Запутанной истории": кто получил главные роли

Кратко:
- Disney работает над адаптацией "Запутанной истории"
- Кто получил главные роли
Disney запускает в производство адаптацию культового анимационного мультфильма "Запутанная история".
Как сообщает Variety, уже известно, кто получил главные роли: Тиган Крофт и Майло Манхейм, они сыграют персонажей Рапунцель и Флинна Райдера.
В оригинальной картине рассказывается история принцессы с волшебными волосами, которая прожила в башне всю жизнь, но затем ее спас Флинн.
Режиссером игровой версии стал Майкл Греси, сценарий написала Кейтин Робинсон, а продюсером выступила Кристин Берр. Пока неизвестна дата премьеры.
Также известно, что весной проект приостанавливали из-за сдержанных кассовых результатов игровой "Белоснежки".
Последние новости кино и ТВ
Отметим, как сообщал Главред, известный голливудский актер Мэтт Деймон рассказал о похудении ради роли в фильме "Одиссея". Об этом рассказал актер в подкасте Трэвиса и Джейсона Келси. Ранее 55-летняя звезда воссоединилась с режиссером Кристофером Ноланом, с которым он работал над фильмами "Интерстеллар" и "Оппенгеймер".
А также выход в 2016 году сериала "Очень странные дела" стал для канадского актера Финна Вулфхарда билетом в большую известность - о нем и его коллегах по драме заговорил весь мир. Символично, что с завершением "Очень странных дел" подходит к концу и актерская карьера Вулфхарда. По крайней мере до некоторых пор.
Вас может заинтересовать:
- Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем "Танцев со звездами"
- Легендарный Роберт Де Ниро заговорил на украинском — трогательное видео
- Настоящая схватка: бывшие участницы "Холостяка" устроили скандал на пост-шоу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред