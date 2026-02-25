51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

Валерий Харчишин впервые за долгое время поделился нежными чувствами.

https://glavred.info/starnews/51-letniy-harchishin-rasskazal-o-novoy-lyubvi-prityagivaet-10743737.html Ссылка скопирована

Валерий Харчишин личная жизнь - артист рассказал о новом романе / коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Читайте больше:

Что Валерий Харчишин говорит о своих отношениях

Как он характеризует свою нынешнюю любовь

Украинский певец и лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин весной 2022 года объявил о разводе с женой Юлией после 12 лет брака. Позже стало известно, что музыканта связывали романтические отношения с журналисткой Яниной Соколовой.

В недавнем интервью, описывая свои идеальные отношения Харчишин признался, что больше не одинок. В жизни артиста появился особенный человек, который дарит ему ощущение дома, что для него крайне важно.

видео дня

"Каждый человек – это прежде всего его внутренний мир, его личные отношения, его "дома". Когда налаживаются отношения дома, и ты понимаешь, что тебя там ждут, что есть тыл и он сформирован, тогда налаживаются все процессы. У меня было немного плохо дома. Сейчас я чувствую этот тыл, и мне хорошо. Видимо, ощущение того тыла и ощущение, что ты можешь оттолкнуться от тыла... Дом притягивает, а дно я уже пережил. То есть я оттолкнулся от дна – напрасной надежды, созависимых, или монозависимых отношений. Когда я говорю о тыле – это о человеке, который помог мне оттолкнуться от дна. Это в первую очередь друг, подруга. Но это человек, к которому есть чувства", - отмечает Валерий Харчишин.

Валерий Харчишин личная жизнь - артист рассказал о новом романе / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз. Первенцу украинского певца, сыну Оскару, на днях исполнится два года.

Также украинская журналистка и ведущая Маричка Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ - парень мобилизовался по контракту. Он пошел служить по примеру своего отца.

Читайте также:

О персоне: Валерий Харчишин Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред