51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

Украинский певец и лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин весной 2022 года объявил о разводе с женой Юлией после 12 лет брака. Позже стало известно, что музыканта связывали романтические отношения с журналисткой Яниной Соколовой.
В недавнем интервью, описывая свои идеальные отношения Харчишин признался, что больше не одинок. В жизни артиста появился особенный человек, который дарит ему ощущение дома, что для него крайне важно.
"Каждый человек – это прежде всего его внутренний мир, его личные отношения, его "дома". Когда налаживаются отношения дома, и ты понимаешь, что тебя там ждут, что есть тыл и он сформирован, тогда налаживаются все процессы. У меня было немного плохо дома. Сейчас я чувствую этот тыл, и мне хорошо. Видимо, ощущение того тыла и ощущение, что ты можешь оттолкнуться от тыла... Дом притягивает, а дно я уже пережил. То есть я оттолкнулся от дна – напрасной надежды, созависимых, или монозависимых отношений. Когда я говорю о тыле – это о человеке, который помог мне оттолкнуться от дна. Это в первую очередь друг, подруга. Но это человек, к которому есть чувства", - отмечает Валерий Харчишин.
О персоне: Валерий Харчишин
Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".
