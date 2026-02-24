Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибка

Алексей Тесля
24 февраля 2026, 19:35
Перед тем как вывешивать вещи, стоит аккуратно расправить складки — это уменьшит необходимость в глажке.
стирка
Как правильно сушить одежду после стирки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно перед развешиванием слегка распылить раствор белого уксуса
  • Перед тем как вывешивать вещи, стоит аккуратно расправить складки

Сушка белья после стирки на свежем воздухе — простой способ сэкономить электроэнергию и ускорить высыхание вещей.

К тому же солнечные лучи помогают естественным образом освежить ткань: ультрафиолет снижает количество бактерий и слегка осветляет белые материалы, пишет Express.

видео дня

Чтобы усилить эффект для светлой одежды, можно перед развешиванием слегка распылить раствор белого уксуса — это поможет сохранить свежесть и яркость.

Однако у такого способа есть нюансы. Натуральные ткани, особенно хлопок, после улицы могут стать более жёсткими. Чтобы вернуть мягкость, достаточно досушить их несколько минут в сушильной машине или хорошо размять ткань руками.

Перед тем как вывешивать вещи, стоит аккуратно расправить складки — это уменьшит необходимость в глажке. И важно правильно пользоваться прищепками: на деликатных материалах они способны оставить заметные следы. Хрупкие изделия лучше просто перекинуть через верёвку без зажимов и не оставлять надолго при сильном ветре.

Как правильно развешивать одежду:

  • Брюки — перегните через верёвку по линии пояса, чтобы избежать лишних заломов.
  • Свитера и джемперы — не подвешивайте за плечи: это растягивает ткань. Сложите изделие вдоль и равномерно разместите на верёвке.
  • Платья — можно аккуратно сложить пополам по длине и перекинуть через верёвку, чтобы сохранить форму.

Грамотная сушка на улице помогает продлить срок службы одежды и сохранить её внешний вид.

Специалисты назвали самую распространённую ошибку при стирке

Когда вы используете кондиционер для стирки полотенец, на волокнах образуется тонкая плёнка, которая снижает их способность впитывать влагу. В результате ткань теряет свою основную функцию — хорошо сушить кожу.

Кроме того, такое покрытие может удерживать загрязнения и микробы, из-за чего полотенца со временем приобретают неприятный, затхлый запах и выглядят менее свежими.

Смотрите видео - как правильно стирать вещи:

Эксперты советуют начинать стирку с тщательной сортировки одежды — по цвету, типу ткани и степени загрязнения, чтобы избежать повреждений и окрашивания. Перед запуском машины рекомендуется изучить ярлыки на вещах, так как именно они подсказывают допустимую температуру и режим ухода.

Специалисты также обращают внимание на правильный выбор моющего средства и программы стирки в зависимости от материала и уровня загрязнения. Перед загрузкой одежды стоит застегнуть молнии и пуговицы, вывернуть вещи наизнанку и не перегружать барабан. Завершать процесс нужно с учётом рекомендаций по сушке, чтобы сохранить форму, цвет и структуру ткани.

Ранее сообщалось о том, сколько порошка надо для одной стирки. Современные моющие средства гораздо более концентрированные, чем были 10 лет назад.

Напомним, ранее Главред писал о том, какой худший режим стирки. Режим быстрой стирки не лучший выбор для регулярного использования, ведь он вредит и одежде, и самой стиральной машине.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:50Война
"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантаж

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантаж

20:06Украина
Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

17:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Последние новости

20:56

Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужна

20:50

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:34

"Разносит нас капитально": названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

20:10

Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляетсяВидео

20:06

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантажВидео

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
19:41

В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

19:35

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибкаВидео

19:34

Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицыВидео

19:29

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

Реклама
19:10

Когда закончится война?мнение

18:49

Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 мартаВидео

18:40

Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дняВидео

18:37

Нюд, подвинься: тренды маникюра на весну 2026

18:32

Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

18:30

"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

18:03

В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

18:02

Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результатуВидео

17:55

Рептилия размером с пятиэтажку: ученые ошарашили габаритами гигантской змеи

17:50

Погибли на месте: экс-солистка "Вороваек" лишилась двоих детей за один день

17:48

Солнечных дней больше, чем где-либо - какие регионы Украины самые теплыеВидео

Реклама
17:47

"Вашего мужа терпеть не могут": экс-Остапчук вызверилась на Тимура Мирошниченко

17:43

Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

17:40

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

17:37

Россияне массово скупают недвижимость в ЕС: что задумали в РФ

17:25

Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают напряжение в отношениях

17:15

Странно, но в этом есть своя логика: почему японцы садятся на унитаз лицом вперед

17:06

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

16:58

Женщина сделала себе "постоянные скидки" в супермаркете: что она придумала

16:49

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозамиВидео

16:41

Можно ли работать в первую неделю Великого поста: ответ священникаВидео

16:38

Скончалась популярная российская актриса

16:33

Доллар и евро резко пошли в пике: свежий курс валют на 25 февраля

16:31

Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026Видео

16:27

Десятки Искандеров и Цирконов: названы цели и сроки нового обстрела РФ

16:18

"Закрылся 4-й год": жених-воин Леси Никитюк показал "боевые" фото

16:00

Алла Пугачева приедет: в РФ сделали заявление

15:58

Культовые "Секретные материалы" перезапустят: первые подробности

15:38

Женщина съела недожаренную рыбу и лишилась конечностей: что произошло

15:20

"Картина была понятной": почему Козловский ушел из армии

15:00

Как выровнять наклоненное дерево: простой способ, который спасет растениеВидео

Реклама
15:00

Поклонники не узнали Дана Балана - как он сейчас выглядит

14:46

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:45

Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусеВидео

14:45

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

14:40

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

14:20

Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

14:15

Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

14:14

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

13:58

"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал УкраинуВидео

13:56

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из домаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять