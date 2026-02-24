Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибка

Перед тем как вывешивать вещи, стоит аккуратно расправить складки — это уменьшит необходимость в глажке.

Как правильно сушить одежду после стирки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Можно перед развешиванием слегка распылить раствор белого уксуса

Перед тем как вывешивать вещи, стоит аккуратно расправить складки

Сушка белья после стирки на свежем воздухе — простой способ сэкономить электроэнергию и ускорить высыхание вещей.

К тому же солнечные лучи помогают естественным образом освежить ткань: ультрафиолет снижает количество бактерий и слегка осветляет белые материалы, пишет Express.

Чтобы усилить эффект для светлой одежды, можно перед развешиванием слегка распылить раствор белого уксуса — это поможет сохранить свежесть и яркость.

Однако у такого способа есть нюансы. Натуральные ткани, особенно хлопок, после улицы могут стать более жёсткими. Чтобы вернуть мягкость, достаточно досушить их несколько минут в сушильной машине или хорошо размять ткань руками.

Перед тем как вывешивать вещи, стоит аккуратно расправить складки — это уменьшит необходимость в глажке. И важно правильно пользоваться прищепками: на деликатных материалах они способны оставить заметные следы. Хрупкие изделия лучше просто перекинуть через верёвку без зажимов и не оставлять надолго при сильном ветре.

Как правильно развешивать одежду:

Брюки — перегните через верёвку по линии пояса, чтобы избежать лишних заломов.

— перегните через верёвку по линии пояса, чтобы избежать лишних заломов. Свитера и джемперы — не подвешивайте за плечи: это растягивает ткань. Сложите изделие вдоль и равномерно разместите на верёвке.

— не подвешивайте за плечи: это растягивает ткань. Сложите изделие вдоль и равномерно разместите на верёвке. Платья — можно аккуратно сложить пополам по длине и перекинуть через верёвку, чтобы сохранить форму.

Грамотная сушка на улице помогает продлить срок службы одежды и сохранить её внешний вид.

Когда вы используете кондиционер для стирки полотенец, на волокнах образуется тонкая плёнка, которая снижает их способность впитывать влагу. В результате ткань теряет свою основную функцию — хорошо сушить кожу.

Кроме того, такое покрытие может удерживать загрязнения и микробы, из-за чего полотенца со временем приобретают неприятный, затхлый запах и выглядят менее свежими.

Эксперты советуют начинать стирку с тщательной сортировки одежды — по цвету, типу ткани и степени загрязнения, чтобы избежать повреждений и окрашивания. Перед запуском машины рекомендуется изучить ярлыки на вещах, так как именно они подсказывают допустимую температуру и режим ухода.

Специалисты также обращают внимание на правильный выбор моющего средства и программы стирки в зависимости от материала и уровня загрязнения. Перед загрузкой одежды стоит застегнуть молнии и пуговицы, вывернуть вещи наизнанку и не перегружать барабан. Завершать процесс нужно с учётом рекомендаций по сушке, чтобы сохранить форму, цвет и структуру ткани.

