Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибка

Сушка белья после стирки на свежем воздухе — простой способ сэкономить электроэнергию и ускорить высыхание вещей.
К тому же солнечные лучи помогают естественным образом освежить ткань: ультрафиолет снижает количество бактерий и слегка осветляет белые материалы, пишет Express.
Чтобы усилить эффект для светлой одежды, можно перед развешиванием слегка распылить раствор белого уксуса — это поможет сохранить свежесть и яркость.
Однако у такого способа есть нюансы. Натуральные ткани, особенно хлопок, после улицы могут стать более жёсткими. Чтобы вернуть мягкость, достаточно досушить их несколько минут в сушильной машине или хорошо размять ткань руками.
Перед тем как вывешивать вещи, стоит аккуратно расправить складки — это уменьшит необходимость в глажке. И важно правильно пользоваться прищепками: на деликатных материалах они способны оставить заметные следы. Хрупкие изделия лучше просто перекинуть через верёвку без зажимов и не оставлять надолго при сильном ветре.
Как правильно развешивать одежду:
- Брюки — перегните через верёвку по линии пояса, чтобы избежать лишних заломов.
- Свитера и джемперы — не подвешивайте за плечи: это растягивает ткань. Сложите изделие вдоль и равномерно разместите на верёвке.
- Платья — можно аккуратно сложить пополам по длине и перекинуть через верёвку, чтобы сохранить форму.
Грамотная сушка на улице помогает продлить срок службы одежды и сохранить её внешний вид.
Специалисты назвали самую распространённую ошибку при стирке
Когда вы используете кондиционер для стирки полотенец, на волокнах образуется тонкая плёнка, которая снижает их способность впитывать влагу. В результате ткань теряет свою основную функцию — хорошо сушить кожу.
Кроме того, такое покрытие может удерживать загрязнения и микробы, из-за чего полотенца со временем приобретают неприятный, затхлый запах и выглядят менее свежими.
Эксперты советуют начинать стирку с тщательной сортировки одежды — по цвету, типу ткани и степени загрязнения, чтобы избежать повреждений и окрашивания. Перед запуском машины рекомендуется изучить ярлыки на вещах, так как именно они подсказывают допустимую температуру и режим ухода.
Специалисты также обращают внимание на правильный выбор моющего средства и программы стирки в зависимости от материала и уровня загрязнения. Перед загрузкой одежды стоит застегнуть молнии и пуговицы, вывернуть вещи наизнанку и не перегружать барабан. Завершать процесс нужно с учётом рекомендаций по сушке, чтобы сохранить форму, цвет и структуру ткани.
Ранее сообщалось о том, сколько порошка надо для одной стирки. Современные моющие средства гораздо более концентрированные, чем были 10 лет назад.
Напомним, ранее Главред писал о том, какой худший режим стирки. Режим быстрой стирки не лучший выбор для регулярного использования, ведь он вредит и одежде, и самой стиральной машине.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
