Порошок или гель для стирки: названо средство, которое работает лучше всего

Мария Николишин
6 ноября 2025, 20:27
Выбор средства для стирки одежды иногда бывает очень трудным.
Какое средство для стирки лучше выбрать / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое средство лучше выбрать для стирки
  • Какая разница между порошком и гелем

Сейчас в супермаркете можно увидеть большой ассортимент средств для стирки одежды. В частности, существуют рассыпчатые порошки, гели и даже специальные капсулы. Однако, какое средство работает лучше всего?

Главред решил разобраться, чем отличаются гель и порошок для стирки.

видео дня

Чем стирать лучше - гелем или стиральным порошком

Real Simple рассказывает, что оба типа стирального порошка могут успешно помочь избавиться от неприятного запаха и пятен, но они лучше всего работают с определенными видами загрязнений.

В частности, многие думают, что порошок и гель для стирки по составу никак не отличаются. Но это не так, разница есть.

Когда стоит использовать порошковое средство для стирки

Порошковое средство для стирки эффективнее удаляет грязь и копоть, особенно с сильно загрязненного белья. Обычно оно более концентрированное, поэтому "вы получаете больше моющей силы за одну загрузку".

Но если вы используете слишком много моющего средства, оно может накапливаться в стиральной машине, что приводит к образованию плесени, которая может сократить срок службы стиральной машины.

Когда стоит использовать жидкий стиральный порошок

Жидкий стиральный порошок рекомендуется для предварительной обработки пятен на ткани, поскольку его можно наносить непосредственно на пятна.

Его также легче использовать для ручной стирки, поскольку он быстро растворяется в воде, и также может быть более бережным в деликатном режиме.

"Жидкий стиральный порошок больше подходит для ручной стирки деликатных вещей. Если вы чаще всего используете режим холодной воды, жидкий стиральный порошок может быть вашим выбором", - говорится в сообщении.

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка
