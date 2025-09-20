Необычный способ стирки: назван лайфхак для чистоты и свежести кепок и шляп

Вы узнаете:
- Какие головные уборы нельзя стирать в посудомоечной машине
- Можно ли стирать кепку вместе с посудой
- Как избавиться от следов пота на кепке
Кепки и бейсболки очень быстро пачкаются. Со временем пот, грязь и пыль могут испортить их внешний вид. Конечно, головные уборы можно стирать вручную, но существует более безопасный и эффективный способ - кепку лучше постирать в посудомоечной машине.
Этот нетрадиционный метод позволяет избежать интенсивного перемешивания, как в стиральной машине, и обеспечивает более тщательное очищение, чем при ручной стирке.
"Самое важное — выбрать правильный цикл, ведь никто не хочет, чтобы кепка деформировалась или села", — рассказала изданию Martha Stewart. профессиональный клининговый специалист Стефани Филлипс.
Какие головные уборы нежелательно мыть в посудомоечной машине
Не все шляпы можно мыть в посудомоечной машине. Винтажные кепки, шляпы с картонными полями или шляпы с множеством украшений лучше мыть вручную.
"Если сомневаетесь, лучше стирать вручную, чтобы избежать случайных повреждений", — сказала Филлипс.
Как постирать шляпу в посудомоечной машине
Для стирки головного убора вам понадобится:
- посудомоечная машина с верхней корзиной;
- клетка для шляп или небольшой дуршлаг;
- спрей или моющее средство для предварительной обработки пятен;
- пищевая сода;
- чистое полотенце.
Для начала проверьте этикетку. Прежде всего, обязательно найдите ярлычок с рекомендациями по уходу за кепкой. Если на нём прямо указано, что машинная стирка запрещена, учтите это и избегайте использования посудомоечной машины.
Если же кепку можно стирать в стиральной машине, попробуйте использовать посудомоечную машину, чтобы избежать механического воздействия.
Подготовьте головной убор к стирке: снимите все булавки и декоративные элементы и быстро пройдитесь по шляпе липким валиком или мягкой щёткой, чтобы удалить пыль и грязь.
Если на головном уборе есть пятна от пота, то предварительно обработайте внутреннюю часть специальным спреем или небольшим количеством мягкого моющего средства с водой.
Используйте верхнюю полку посудомоечной машины: не мойте кепки вместе с посудой.
Поместите кепку на верхнюю полку посудомоечной машины. Для достижения наилучших результатов держите кепки подальше от нагревательных элементов в нижней части машины.
Специальный держатель поможет головному убору сохранить форму, но если у вас его нет, можно импровизировать.
"Поставьте небольшой перевернутый дуршлаг на верхнюю полку и положите сверху кепку, чтобы она оставалась круглой и устойчивой", — советует Филлипс.
Не стоит использовать обычное моющее средство для посудомоечной машины , так как оно может отбелить или обесцветить ткань. Вместо этого предварительно обработайте саму шляпу и добавьте небольшое количество пищевой соды. Вы можете добавить пищевую соду в отсек для моющего средства посудомоечной машины, как и порошковое моющее средство.
Выберите короткий цикл без сушки с нагревом. Дело в том, что нагрев — главная причина деформации полей шляпы.
После завершения цикла стирки придайте шляпе новую форму и дайте ей полностью высохнуть на воздухе, положив ее на чистое полотенце или на круглый предмет, чтобы она сохранила форму.
Смотрите видео - Как постирать шляпу в посудомоечной машине:
Ранее Главред писал, как стирать вещи в машинке без порошка. Можно использовать простые натуральные средства, которые есть у каждого дома.
