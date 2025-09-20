Необычный способ стирки: назван лайфхак для чистоты и свежести кепок и шляп

Главред разобрался, почему профессионалы советуют стирать кепки не в стиралке, а в посудомоечной машине.

https://glavred.info/lifehack/neobychnyy-sposob-stirki-nazvan-layfhak-dlya-chistoty-i-svezhesti-kepok-i-shlyap-10699811.html Ссылка скопирована

Как постирать кепку в посудомойке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие головные уборы нельзя стирать в посудомоечной машине

Можно ли стирать кепку вместе с посудой

Как избавиться от следов пота на кепке

Кепки и бейсболки очень быстро пачкаются. Со временем пот, грязь и пыль могут испортить их внешний вид. Конечно, головные уборы можно стирать вручную, но существует более безопасный и эффективный способ - кепку лучше постирать в посудомоечной машине.

Этот нетрадиционный метод позволяет избежать интенсивного перемешивания, как в стиральной машине, и обеспечивает более тщательное очищение, чем при ручной стирке.

видео дня

"Самое важное — выбрать правильный цикл, ведь никто не хочет, чтобы кепка деформировалась или села", — рассказала изданию Martha Stewart. профессиональный клининговый специалист Стефани Филлипс.

Какие головные уборы нежелательно мыть в посудомоечной машине

Не все шляпы можно мыть в посудомоечной машине. Винтажные кепки, шляпы с картонными полями или шляпы с множеством украшений лучше мыть вручную.

"Если сомневаетесь, лучше стирать вручную, чтобы избежать случайных повреждений", — сказала Филлипс.

Как постирать шляпу в посудомоечной машине

Для стирки головного убора вам понадобится:

посудомоечная машина с верхней корзиной;

клетка для шляп или небольшой дуршлаг;

спрей или моющее средство для предварительной обработки пятен;

пищевая сода;

чистое полотенце.

Для начала проверьте этикетку. Прежде всего, обязательно найдите ярлычок с рекомендациями по уходу за кепкой. Если на нём прямо указано, что машинная стирка запрещена, учтите это и избегайте использования посудомоечной машины.

Если же кепку можно стирать в стиральной машине, попробуйте использовать посудомоечную машину, чтобы избежать механического воздействия.

Подготовьте головной убор к стирке: снимите все булавки и декоративные элементы и быстро пройдитесь по шляпе липким валиком или мягкой щёткой, чтобы удалить пыль и грязь.

Если на головном уборе есть пятна от пота, то предварительно обработайте внутреннюю часть специальным спреем или небольшим количеством мягкого моющего средства с водой.

Используйте верхнюю полку посудомоечной машины: не мойте кепки вместе с посудой.

Поместите кепку на верхнюю полку посудомоечной машины. Для достижения наилучших результатов держите кепки подальше от нагревательных элементов в нижней части машины.

Специальный держатель поможет головному убору сохранить форму, но если у вас его нет, можно импровизировать.

"Поставьте небольшой перевернутый дуршлаг на верхнюю полку и положите сверху кепку, чтобы она оставалась круглой и устойчивой", — советует Филлипс.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика / Инфографика: Главред

Не стоит использовать обычное моющее средство для посудомоечной машины , так как оно может отбелить или обесцветить ткань. Вместо этого предварительно обработайте саму шляпу и добавьте небольшое количество пищевой соды. Вы можете добавить пищевую соду в отсек для моющего средства посудомоечной машины, как и порошковое моющее средство.

Выберите короткий цикл без сушки с нагревом. Дело в том, что нагрев — главная причина деформации полей шляпы.

После завершения цикла стирки придайте шляпе новую форму и дайте ей полностью высохнуть на воздухе, положив ее на чистое полотенце или на круглый предмет, чтобы она сохранила форму.

Смотрите видео - Как постирать шляпу в посудомоечной машине:

Ранее Главред писал, как стирать вещи в машинке без порошка. Можно использовать простые натуральные средства, которые есть у каждого дома.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред