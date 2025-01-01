Результат удивит: как стирать вещи в машинке без порошка - малоизвестный метод

Стирать вещи без порошка и достигать оптимального результата вполне реально, используя простые натуральные средства, которые есть у каждого дома.

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Как стирать вещи в стиральной машине без порошка - малоизвестный метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Можно ли стирать без стирального порошка

Чем можно заменить стиральный порошок

Современные хозяйки ищут альтернативы обычному стиральному порошку, которые являются не только экономичными, но и экологически чистыми. Популярная блогер София Сизова в своем Instagram поделилась действенным методом, который поможет поддерживать одежду в отличном состоянии без использования традиционных моющих средств.

Что можно использовать вместо порошка - как стирать без порошка

"Вы знали, что можно стирать без специального порошка? Для обычной стирки используйте соду. Засыпьте в контейнер 2-3 ложки соды. В барабан добавьте ложку соли крупного помола - это обеспечивает яркость и мягкость одежды", - советует она.

Смотрите видео о том, как стирать без стирального порошка:

Чем заменить кондиционер для одежды

Кроме того, она советует использовать уксус в качестве кондиционера для одежды.

"В отсек для кондиционера влейте уксус. Он работает на 100% лучше, чем обычный кондиционер, убирая неприятный запах и улучшая качество вещей", - советует София.

Чем можно постирать вещи, если нет порошка

Автор популярного YouTube-канала "Lifehacker" также рекомендует альтернативы, которые можно найти дома.

"Пищевая сода - универсальный бытовой продукт, способный удалять кислоты, масла и запахи с одежды. Если нужно отбелить белье, попробуйте лимонный сок. Он расщепляет пятна и осветляет ткань. Однако важно использовать натуральный лимонный сок и предварительно разводить его водой", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, чем заменить стиральный порошок:

Он также добавляет, что моющее средство для посуды может стать альтернативой порошка.

"Используйте небольшое количество, чтобы избежать избытка пены, которая может повредить стиральную машину. Мыло для посуды лучше подходит для ручной стирки и дает отличные результаты на мягких тканях, таких как хлопок", - резюмирует блогер.

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Кто такая София Сизова? София Сизова - украинский блогер, которая делится с аудиторией идеями для дома, лайфхаками об уборке, а также интересными рецептами.

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