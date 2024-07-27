Секрет трех отсеков стиральной машины: куда класть стиральный порошок

В стиральной машине есть два основных отсека, предназначенных для моющего средства: один для предварительной стирки, а другой для основной стирки.

https://glavred.info/lifehack/sekret-treh-otsekov-stiralnoy-mashiny-kuda-klast-stiralnyy-poroshok-10583813.html Ссылка скопирована

Куда класть стиральный порошок / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Столкнувшись с множеством бытовых приборов и программ стиральных машин, легко растеряться. Куда класть стиральный порошок - пожалуй все задавали себе этот вопрос перед новой стиральной машиной, прежде чем ее включить. Будь то капсулы, порошок или жидкое стиральное средство, для каждого типа средства требуется определенное место, чтобы обеспечить оптимальную стирку, пишет sante+.

Можно ли класть порошкообразные и жидкие средства для стирки в одно отделение

Обычно жидкие и порошкообразные моющие средства кладут в одно отделение стиральной машины. Однако в некоторых стиральных машинах моющее средство можно добавлять непосредственно в барабан.

видео дня

Жидкое моющее средство можно заливать в барабан, в отличие от порошкового моющего средства, которое можно засыпать только в дозатор стирального средства. Это связано с тем, что в выдвижном ящике порошок растворится до того, как попадет на одежду, что позволит избежать следов порошка, а также белых пятен. Если вы добавите его непосредственно в барабан, стирка будет неэффективной, а в придачу еще и останется маслянистый осадок.

Куда класть стиральный порошок

В стиральной машине есть два основных отсека, предназначенных для моющего средства: один для предварительной стирки, а другой для основной стирки. Третий отсек предназначен для ухода за бельем.

Для того чтобы разобраться, куда именно вам нужно засыпать порошок, используйте символы обозначения отделений:

I - предварительная стирка;

II - основная стирка;

цветочек - кондиционер для одежды.

Куда класть капсулы с порошком

Чтобы получить от такого вида порошка максимальную пользу, кладите их непосредственно на дно барабана стиральной машины перед бельем. Также стоит использовать по одной капсуле за раз, за исключением сильно загрязненной одежды.

Какие последствия могут быть, если положить стиральное средство не в то место

Если вы положили стиральное средство в отделение для смягчителя белья, то это может вызвать проблемы и снизить эффективность стирки. Это связано с тем, что стиральное средство не будет распределено должным образом для оптимизации стирки. Кроме того, такая практика может привести к остаткам средства на ткани, что может вызвать раздражение кожи.

Santé+ Magazine Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред