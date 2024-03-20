И очистит, и запахи уберет: женщина показала, что нужно бросить в стиралку

После одной стирки вы получите пахнущую свежестью стиральную машину, причем совсем недорого.

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Женщина показала, что нужно бросить в стиралку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube,

Женщина поделилась быстрым и простым способом очистки стиральной машины и удаления запахов с помощью всего двух предметов.

Пользовательница Instagram Керри Стедман показала, как она избавляется от неприятных запахов в своей стиральной машине и придает ей совершенно новый вид с помощью всего двух ингредиентов, пишет express.

"Для быстрой и простой чистки стиральной машины разрежьте лимон пополам, добавьте зубную пасту и бросьте в стиральную машину, чтобы избавиться от запахов и оставить стиральную машину сверкающей", - заявила Керри.

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Она нанесла немного зубной пасты на каждую половинку лимона, затем бросила их в барабан стиральной машины и поставила ее на 30-минутный цикл.

"Воспользуйтесь этим быстрым способом: бросьте половинки лимона в пустую стиральную машину и запустите стиральную машину на режиме быстрой стирки с очень горячей водой. После окончания цикла вы получите пахнущую свежестью стиральную машину, причем совсем недорого".

Она объяснила, что зубная паста имеет абразивные свойства и помогает удалить плесень, а кислота в лимонном соке обладает естественным антибактериальным действием и отлично удаляет грязь и бактерии.

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