Стоит копейки - сэкономит тысячи: зачем засыпать лимонную кислоту в стиралку

Накипь в стиральной машине появится даже у самой осторожной и опытной хозяйки, а избавляться от него нужно быстро, поскольку он способствует поломке вашей техники.
Обычна лимонная кислота может стать вашим лучшим союзником с налетом, пишет Vencon.
Как избавиться от сильной накипи в стиральной машине?
Как очистить стиральную машину содой:
- В контейнер для стирального средства добавьте 100 г кальцинированной соды.
- Небольшое количество соды также можно добавить непосредственно в барабан.
- Запустите машину без белья на экспресс-режиме при температуре около 60°.
- После 20 минут остановите машину на несколько часов.
- Повторно запустите машину и доведите цикл до конца.
- Этот метод с отстаиванием растворенной соды отлично справится с различными видами загрязнений.
Как образовывается накипь?
Накипь - это осадок, образующиеся на поверхностях при нагревании воды, который откладывается на внутренних поверхностях посуды и устройств, приводя в негодность. - Причины образования. Накипь образуется на нагревательных элементах, из-за чрезмерного количества растворённых в воде солей кальция и магния.
Как очистить стиральную машину уксусом:
- Разведите девятипроцентный уксус с водой в соотношении 1:7, если нет готового уксуса.
- Налейте уксус в отделение для кондиционера.
- Выберите самую длинную программу стирки при максимальной температуре и запустите ее без белья.
- Через 20 минут нажмите на кнопку с двумя параллельными полосками и подождите полтора часа.
- После этого снова запустите стирку до конца.
- Протрите поверхности и уплотнители слабым уксусным раствором и запустите короткую стирку без белья.
Как правильно засыпать лимонную кислоту в стиральную машину?
Сколько нужно добавить лимонной кислоты для стиральной машины? Для этого необходимо взять около 250 г лимонной кислоты — расчет производится примерно 50 г на 1 кг вещей.
- Всыпаем лимонную кислоту в емкость для порошка.
- Выбираем температуру от 60 до 90°.
- Выбираем самый длительный режим стирки, который есть в вашей машинке.
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