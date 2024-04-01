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Стоит копейки - сэкономит тысячи: зачем засыпать лимонную кислоту в стиралку

Сергей Кущ
1 апреля 2024, 16:28
Обычна лимонная кислота может помочь решить вам серьезную проблему.

Зачем засыпать лимонную кислоту в стиралку
Зачем засыпать лимонную кислоту в стиралку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Накипь в стиральной машине появится даже у самой осторожной и опытной хозяйки, а избавляться от него нужно быстро, поскольку он способствует поломке вашей техники.

Обычна лимонная кислота может стать вашим лучшим союзником с налетом, пишет Vencon.

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Как избавиться от сильной накипи в стиральной машине?

Как очистить стиральную машину содой:

  • В контейнер для стирального средства добавьте 100 г кальцинированной соды.
  • Небольшое количество соды также можно добавить непосредственно в барабан.
  • Запустите машину без белья на экспресс-режиме при температуре около 60°.
  • После 20 минут остановите машину на несколько часов.
  • Повторно запустите машину и доведите цикл до конца.
  • Этот метод с отстаиванием растворенной соды отлично справится с различными видами загрязнений.

Как образовывается накипь?

Накипь - это осадок, образующиеся на поверхностях при нагревании воды, который откладывается на внутренних поверхностях посуды и устройств, приводя в негодность. - Причины образования. Накипь образуется на нагревательных элементах, из-за чрезмерного количества растворённых в воде солей кальция и магния.

Как очистить стиральную машину уксусом:

  • Разведите девятипроцентный уксус с водой в соотношении 1:7, если нет готового уксуса.
  • Налейте уксус в отделение для кондиционера.
  • Выберите самую длинную программу стирки при максимальной температуре и запустите ее без белья.
  • Через 20 минут нажмите на кнопку с двумя параллельными полосками и подождите полтора часа.
  • После этого снова запустите стирку до конца.
  • Протрите поверхности и уплотнители слабым уксусным раствором и запустите короткую стирку без белья.

Как правильно засыпать лимонную кислоту в стиральную машину?

Сколько нужно добавить лимонной кислоты для стиральной машины? Для этого необходимо взять около 250 г лимонной кислоты — расчет производится примерно 50 г на 1 кг вещей.

  • Всыпаем лимонную кислоту в емкость для порошка.
  • Выбираем температуру от 60 до 90°.
  • Выбираем самый длительный режим стирки, который есть в вашей машинке.

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