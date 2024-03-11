Уксус не нужен: как очистить чайник от накипи за 5 минут

Люди поделились простой хитростью, которая доведет чайник до блеска.

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Как очистить чайник от накипи / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Уксус хорошо убирает известковый налет, но часто оставляет неприятный запах или привкус, от которого сложновато избавиться.

При первых проявлениях налета на дне или стенках чайника, с ним нужно немедленно разобраться, поскольку он может повредить нагревательный элемент, пишет express.

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Белый уксус является одним из наиболее распространенных натуральных средств для удаления накипи с чайника, поскольку он может иметь кислотные свойства, которые очень эффективны для разрушения известкового налета.

Вместо этого настоятельно рекомендуется попробовать использовать лимонный сок для удаления известкового налета с чайника, так как он будет работать так же хорошо, как белый уксус, не оставляя горького привкуса.

На кофейном форуме Reddit один пользователь сказал, что лимонная кислота из лимона "очищает, как магия", а также дешевая и выполняет свою работу и не оставляет неприятного запаха уксуса.

"Я действительно рекомендую использовать лимонный сок вместо уксуса. Лимонный сок гораздо менее острый и оставляет меньше неприятных запахов и вкусов", - поделился еще один пользователь.

Как это работает?

Для того, чтобы очистить чайник от накипи, нужно вскипятить в нем воду. Далее возьмите 1-2 столовых ложек лимонной кислоты и засипте ее в чайник. Реакцию вы увидите сразу - накипь будет отваливаться от стенок просто на глазах.

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