Сообразительная девушка показала, как удалить известковый налет с насадки для душа

Поскольку насадка для душа ежедневно контактирует с жесткой водой, образование известкового налета неизбежно – и это делает ванную комнату неприглядной.
В TikTok любительница уборки Аманда продемонстрировала, как можно практически без усилий удалить неприятный известковый налет благодаря обычному средству, которое есть дома у каждого.
В своем видео Аманда сначала наполнила закрывающийся пластиковый пакет уксусом, а затем повесила его за насадку душа, убедившись, что он полностью закрыт.
Чтобы гарантировать, что он останется на месте, она также закрепила его резинкой и, когда все было готово, оставила дешевое решение творить чудеса на час.
Вернувшись в ванную, Аманда увидела, что весь стойкий известковый налет просто исчез.
Далее она сняла пакет, хорошенько протерла насадку душа тканью из микрофибры и показал, насколько хорошо она теперь выглядит.
Смотрите видео о том, как удалить известковый налет с насадки для душа:
@amanda_cleans Time for a little cleaning therapy ❤️ #deepcleantok#bathroomcleaning#showercleaning#cleaningwithvinegar#vinegarsoak#howtocleanashowerhead#cleaningtiktok♬ original sound - erabella ?
Вам может быть интересно:
- Мамин секрет: для чего собирают крышечки от детского питания
- Даже после маслят: как легко отмыть руки от грибов
- И отгонять никуда не нужно: как убрать царапины на машине