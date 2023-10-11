Сообразительная девушка показала, как удалить известковый налет с насадки для душа

Девушке понадобилось всего час времени, чтобы очистить насадку для душа до блеска.

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Как удалить известковый налет с насадки для душа / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Поскольку насадка для душа ежедневно контактирует с жесткой водой, образование известкового налета неизбежно – и это делает ванную комнату неприглядной.

В TikTok любительница уборки Аманда продемонстрировала, как можно практически без усилий удалить неприятный известковый налет благодаря обычному средству, которое есть дома у каждого.

В своем видео Аманда сначала наполнила закрывающийся пластиковый пакет уксусом, а затем повесила его за насадку душа, убедившись, что он полностью закрыт.

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Чтобы гарантировать, что он останется на месте, она также закрепила его резинкой и, когда все было готово, оставила дешевое решение творить чудеса на час.

Вернувшись в ванную, Аманда увидела, что весь стойкий известковый налет просто исчез.

Как удалить известковый налет с насадки для душа / скриншот с видео

Далее она сняла пакет, хорошенько протерла насадку душа тканью из микрофибры и показал, насколько хорошо она теперь выглядит.

Смотрите видео о том, как удалить известковый налет с насадки для душа:

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