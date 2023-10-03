Чем отмыть душевую кабину от известкового и мыльного налета

Следуя этим простым советам, вы сможете легко и быстро вернуть чистоту и блеск вашей душевой кабине.

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Чем отмыть душевую кабину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Душевая кабина - это место, где мы релаксируем и освежаемся, но со временем на стеклах она может приобрести неприглядный мыльный и известковый налет. Но не беспокойтесь, существует несколько простых и эффективных способов вернуть вашей душевой кабине первозданный вид.

Чем можно отмыть стекла в душевой кабине?

Для очистки стекол в душевой кабине от мыльного налета, хорошо подходит смесь из воды и уксуса. Просто смешайте в равных пропорциях воду и уксус в пульверизаторе и равномерно распылите на стекла. После этого аккуратно протрите стекла мягкой тряпкой или губкой, а затем промойте водой.

Как убрать застарелый мыльный налет?

Для борьбы с застарелым мыльным налетом в душевой кабине, примените более концентрированный уксусный раствор:

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разведите уксус и воду в соотношении 1:1

нанесите на застарелые пятна и дайте раствору действовать несколько минут.

затем аккуратно удалите налет с помощью губки или влажной тряпки.

Чем убрать известковый налет?

Известковый налет можно убрать, используя смесь из лимонного сока и воды. Выжмите сок из лимона и разведите его водой. Нанесите налету и дайте смеси впитаться в поверхность на несколько минут, затем аккуратно протрите и промойте водой.

Следуя этим простым советам, вы сможете легко и быстро вернуть чистоту и блеск вашей душевой кабине. Регулярная очистка позволит поддерживать ее в идеальном состоянии и создавать приятные условия для вашего душевного комфорта.

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