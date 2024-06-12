Почему у посудомоечных машин нет окна, а у стиралок есть

В отличие от стиральных машин, у посудомоечных машин нет окон.

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Почему у посудомоечных машин нет окна / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мы привыкли видеть окно в стиральной машинке, но почему оно отсутствует в посудомоечной машинку? На самом деле секрет кроется в конструкции и режиме работы этих машин.

Почему у посудомоечных машин нет окна?

В отличие от стиральных машин, у посудомоечных машин нет окон. На самом деле секрет кроется в конструкции и режиме работы этих машин, пишет Sante+.

Компактный дизайн современных посудомоечных машин означает, что дверца посудомоечной машины оснащена множеством компонентов, включая отсеки для моющего средства, ополаскивателя и регенерирующей соли.

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Уже по одной этой причине дверца посудомоечной машины не может содержать прозрачное окно. Более того, горячая вода в посудомоечной машине разбрызгивается с помощью распылителей, которые сами включаются с высокой скоростью.

Поэтому установка окна в таких приборах будет препятствовать работе разбрызгивателей, а также не позволит увидеть, насколько продвинулся процесс очистки, поскольку посуда размещается на стойке в фиксированном положении.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Кроме того, мытье посуды происходит при высоких температурах и требует использования моющих средств, некоторые из которых содержат очень агрессивные химические вещества. В долгосрочной перспективе высокие температуры и агрессивные химикаты могут вызвать коррозию и царапины. Это может привести к очень серьезным повреждениям, в результате которых стекло витрины может разбиться.

По эстетическим соображениям

Как правило, мы привыкли загружать посудомоечную машину посудой, на которой еще остались остатки пищи. Поэтому наблюдать за процессом мытья через прозрачное окно может быть не очень приятно, особенно если у вас открытая кухня.

Более того, в отличие от стиральных машин, большинство посудомоечных машин являются встраиваемыми и поэтому должны быть установлены в нишу. Это означает, что все, что вы можете увидеть из прибора, - это дверца. Когда речь заходит о покупке посудомоечной машины, люди обычно выбирают ту, которая соответствует дизайну их кухни. Именно поэтому у посудомоечных машин нет иллюминатора, как у стиральных машин.

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