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О поломках можно забыть: хитрый трюк очистит стиральную машинку до блеска

Алексей Тесля
16 апреля 2024, 03:05
Можно ли засыпать лимонную кислоту в барабан стиральной машины - ответ вас удивит.
Стиральная машинка
Что положить в стиральную машину для очистки барабана / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/habelfrank, Pixabay/Antonio_Cansino

Многие ресурсы пестреют рекомендациями о том, что в стиральную машинку необходимо добавлять лимонную кислоту для очистки. Однако специалисты предупреждают о том, что такой опрометчивый шаг может только навредить вашей стиралке.

Ответ оказался достаточно прост, ведь лимонная кислота, несмотря на помощь в очистке от накипи – это настоящий враг резиновых прокладок и патрубков, а также металлических деталей. Поэтому опытные мастера в один голос говорят – если вы не хотите угробить вашу машинку, не следует рисковать и засыпать лимонку в стиралку.

Смотрите видео - как почистить стиральную машинку:

Они отмечают, что многие детали стиральной машинки и отдельные соединения изготовлены из силумина, который после нескольких обработок лимонной кислотой может вообще раскрошиться. При этом также отмечается, что лимонная кислота может не выполнить свою функцию до конца - не растворить весь налет в машинке.

Почему нельзя добавлять лимонную кислоту в стиральную машину

Все происходит на уровне простых химических процессов, ведь лимонка, как карбоновая кислота, вступает в реакцию с солями и металлами, которые в избытке представлены в обычной воде. А во время нагрева воды в стиральной машинке вступают в работу химические реакции - соли оседают, образуя накипь на нагревателе. Это также является угрозой роста энергопотребления, а также выгорания нагревательного элемента.

Что добавить в средство для стирки

Если вы хотите узнать секрет идеальной стирки, специалисты рекомендуют обратить внимание на обыкновенную соль. Однако тут важно не переборщить, а знать свою меру.

Доя профилактики следует добавлять не более одной столовой ложки хлорида натрия. Этот объем берется из расчета на одну стирку. Не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять, что стиральный порошок при смешивании с солью будет лучше вымываться из ткани. Тем самым, ваши вещи будут дольше сохранять первозданный вид и цвет, даже при многократной стирке.

Сколько стоит стирка в прачечной?

Цены отличаются в зависимости от прачечной, от города, от штата. Одна стирка стоит $1-5. Что касается сушилки, то высушить белье можно в среднем за $3.

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