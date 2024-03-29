Как не угробить стиральную машинку: куда заливать гель для стирки

Куда заливается жидкое средство для стирки - как правильно пользоваться гелем для стирки.

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Для чего нужны три отделения в стиральной машине / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/taraghb, скриншот

Стиральная машинка давно стала неотъемлемым атрибутом в каждом доме. При этом современные машинки могут управляться как дистанционно, так и через специальные приложения.

Однако у многих возникают вопросы о том, как правильно добавлять в машинку-автомат средство для стирки. При этом не редко мастера говорят о том, что порошок лучше засыпать прямо в барабан, а не в специальные слот вверху машинки. Дескать, там может оставаться порошок, который попадает на белье после полоскания.

А что касается специальных растворов в виде гелей для стирки, то у многих возникают вопрос о том, куда их правильно добавлять - прямиком в барабан или же в отсек для стирального порошка.

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Куда заливать гель для стирки в машинке

Специалисты советуют внимательно посмотреть на отсек для моющих средств. Ведущие производители уже давно наносят обозначения, которые помогают ориентировать потребителям. Обычно один из отсеков отмечен римской цифрой I. Его используют для порошка или геля, предназначенного для предварительной стирки (при стирке сильно загрязненного белья).

Куда лучше заливать гель для стирки

Если вы используете гель для стирки, найдите отсек, который должен быть промаркирован отметкой wash или IІ. Именно в него следует добавлять жидкий гель для стирки. Производители советуют также добавлять в него отбеливатели, средства для смягчения воды или пятновыводители.

Как пользоваться гелем для стирки в стиральной машине

Порядок действий:

Отмерьте необходимое количество средства (30-150 мл) с помощью колпачка (объем зависит от количества белья и степени его загрязнения);

Гель для стирки залейте в нужную ячейку, или прямиком в барабан;

После этого плотно закройте люк и запустите стирку в необходимом режиме.

Куда заливать гель для стирки 1 или 2

Вместе с тем специалисты указывают на один важный нюанс. В стиральных машинках от компании Samsung общий отсек для порошка тоже разделён на три части. В первый можно добавлять только твёрдые порошки. Гель заливается здесь во второй отсек, промаркированный римской цифрой II.

Лайфхак Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

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