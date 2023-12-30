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Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя висить магниты на холодильник

Руслана Заклинская
30 декабря 2023, 03:43
На кухнях многих хозяек холодильники увешаны маленькими магнитами, однако эти предметы могут иметь последствия для работы вашего устройства.
Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя висить магниты на холодильник
Почему нельзя крепить магниты на холодильник / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Магниты-воспоминания об экзотическом путешествии, подарке двоюродной сестры, которая отправилась в свадебное путешествие, или простой магнитной доске для записи списка покупок. Их происхождение и использование могут быть очень разными, но правда в том, что на кухнях многих домов холодильники увешаны маленькими магнитами. Эти, казалось бы, безвредные предметы могут иметь последствия для работы вашего холодильника.

Вредно ли крепить на холодильник декоративные магниты

Если вы слышали, что магниты на холодильник не желательно крепить, и волнуетесь, важно уточнить некоторые моменты, чтобы избежать недоразумений. Магниты могут быть интересным и практичным способом украшения вашего холодильника, а также любимой формой сувениров из многих путешественников. Тем не менее, это правда, что определенные типы магнитов могут влиять на технологии, используемые в некоторых современных холодильниках, и могут повредить их работе.

Если у вас современный холодильник, не ставьте на него магниты

От того, насколько современный холодильник, будет зависеть, можно ли расположить магниты на дверце вашего холодильника. Простое правило: если у вас очень современный холодильник с електроникой, не ставьте на него магниты. Если ваш холодильник старше, вы можете поставить его без проблем.

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Причина в том, что магниты создают магнитные поля, которые могут мешать работе современных холодильников. Поэтому лучше избегать размещения на этих устройствах магнитов любого типа. Однако декоративные магниты, которые генерируют гораздо более слабое магнитное поле, не должны создавать проблем на обычных холодильниках.

Альтернативы размещению магнитов дома

Что касается магнитов, которые обычно используются для холодильников, они сделаны из магнитных материалов, таких как нержавеющая сталь, железо или алюминий. Также они покрыты магнитным материалом, таким как неодим, или ферромагнитными материалами, то есть никелем. Эти магниты, как правило, маленькие и идеально подходят для домашнего использования.

Если вы хотите и дальше использовать свои магниты, вы можете искать альтернативы, такие как покупка металлической доски или использование специальной краски для создания стены из магнитов вместо того, чтобы класть их прямо на холодильник. Таким образом, вы можете продолжать наслаждаться своими воспоминаниями и украшать свой дом, не беспокоясь о повреждении холодильника.

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