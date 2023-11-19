Работает на все 100%: что положить в холодильник, чтобы убрать запах

Следуя этим простым советам, вы сможете быстро и эффективно избавиться от нежелательных запахов в холодильнике.

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Что положить в холодильник, чтобы убрать запах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Нередко холодильник может быть источником неприятных запахов, вызванных различными продуктами. Однако, существует несколько простых и эффективных народных средств, которые помогут быстро избавиться от нежелательных ароматов в вашем холодильнике.

Что быстро убирает запах в холодильнике?

Уксус: Поместите в холодильник миску с уксусом на несколько часов. Уксус быстро поглощает запахи и оставляет свежий аромат.

Поместите в холодильник миску с уксусом на несколько часов. Уксус быстро поглощает запахи и оставляет свежий аромат. Кофе: Свежемолотый кофе в мешочке или контейнере может выступать в роли естественного абсорбента запахов.

Свежемолотый кофе в мешочке или контейнере может выступать в роли естественного абсорбента запахов. Лимон: Нарежьте лимон на половинки и разместите их в холодильнике. Лимонный аромат быстро устранит неприятные запахи.

Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами?

Сода: Растворите соду в воде и протрите внутренние поверхности холодильника. Сода не только уберет запах, но и обеспечит чистоту.

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Активированный уголь: Разложите несколько таблеток активированного угля по полочкам холодильника. Он эффективно поглощает запахи.

Свежие травы: Положите в холодильник свежие веточки мяты, розмарина или базилика. Они придают приятный аромат и поглощают запахи.

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