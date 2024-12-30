Проверенный бабушкин метод: как легко отмерить ингредиенты без весов

Вы узнаете:
- Как отмерить ингредиенты без весов
- Сколько граммов в столовой и чайной ложках
Некоторые рецепты требуют точных пропорций во время приготовления. Но если так случилось, что по определенным причинам под руками нет кухонных весов - не беда, поможет проверенный метод, которым еще пользовались ваши бабушки. Главред узнал, как отмерить ингредиенты без весов и мерного стакана.
Например, для десертов или выпечки важно соблюдать точные пропорции, поскольку без конкретных граммов или килограммов результат может не оправдать ожиданий.
Портал На пенсии пишет, если в рецепте указаны продукты в граммах, а у вас нет кухонных весов, примерно взвесить их можно и без них.
Как известно, раньше было всего три базовых кухонных инструмента, которыми можно было измерить ингредиенты без весов: чайная ложка, столовая ложка и стакан.
- Чайная ложка
К примеру, в одной чайной ложке без горки помещается 10 г муки, 8 г сахара и 8 г сливочного масла.
- Столовая ложка
В одной столовой ложке без горки помещается 30 г муки, 25 г сахара и 20 г сливочного масла.
- Стакан 200 миллилитров
В стакан 200 мл войдет 130 г муки и 160 г сахара.
Важно насыпать муку или другие крупы ложкой, чтобы не образовывалась пустота внутри стакана.
Кроме того, не стоит утрамбовывать продукты, ведь никому не секрет, что утрамбованной муки в стакане будет больше, чем той, которую просто насыпали ложкой.
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