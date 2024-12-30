Проверенный бабушкин метод: как легко отмерить ингредиенты без весов

Раньше было только три базовых кухонных инструмента, которыми можно было измерить ингредиенты без весов.

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Как отмерить ингредиенты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Как отмерить ингредиенты без весов

Сколько граммов в столовой и чайной ложках

Некоторые рецепты требуют точных пропорций во время приготовления. Но если так случилось, что по определенным причинам под руками нет кухонных весов - не беда, поможет проверенный метод, которым еще пользовались ваши бабушки. Главред узнал, как отмерить ингредиенты без весов и мерного стакана.

Например, для десертов или выпечки важно соблюдать точные пропорции, поскольку без конкретных граммов или килограммов результат может не оправдать ожиданий.

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Портал На пенсии пишет, если в рецепте указаны продукты в граммах, а у вас нет кухонных весов, примерно взвесить их можно и без них.

Как известно, раньше было всего три базовых кухонных инструмента, которыми можно было измерить ингредиенты без весов: чайная ложка, столовая ложка и стакан.

Чайная ложка

К примеру, в одной чайной ложке без горки помещается 10 г муки, 8 г сахара и 8 г сливочного масла.

Столовая ложка

В одной столовой ложке без горки помещается 30 г муки, 25 г сахара и 20 г сливочного масла.

Стакан 200 миллилитров

В стакан 200 мл войдет 130 г муки и 160 г сахара.

Важно насыпать муку или другие крупы ложкой, чтобы не образовывалась пустота внутри стакана.

Кроме того, не стоит утрамбовывать продукты, ведь никому не секрет, что утрамбованной муки в стакане будет больше, чем той, которую просто насыпали ложкой.

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