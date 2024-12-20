Как удалить стойкий жир из форм для выпечки: результат мгновенный

Как очистить жир из форм для выпечки - опытные хозяйки рассказали лайфхаки.

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Как очистить жир из форм для запекания / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое средство эффективно против жира

Паста с содой эффективно очистит противни

Часто бывает очень трудно сохранить наши противни и формы для запекания чистыми, особенно после запекания блюд. Некоторые хозяйки застилают противень бумагой для выпечки или фольгой, но это не всегда идеально работает. Часто именно глубокие формы для запекания больше всего загрязняются. Однако не стоит расстраиваться, ведь есть простое решение, которое поможет сделать ваши подносы новыми, говорится в материале Mirror.

В Сети разгорелась дискуссия, как очистить жаровню со стойкими масляными следами, оставшимися после жарки вчера вечером. Пользователи поделились советами.

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Как вывести пятна жира / Инфографика: Главред

За первые 12 часов публикация в Сети быстро привлекла более 140 комментариев, и многие из них предлагали свои лайфхаки по очистке форм для выпекания. Среди главных советов был проверенный и настоящий герой домашнего хозяйства - пищевая сода.

"Горячей водой с пищевой содой посыпать жирные пятна на противнях. Затем следует оставить на ночь. Впоследствии нужно просто смыть", - посоветовали в Сети.

Также посоветовали сделать специальную густую пасту из пищевой соды и воды. Для тщательной очистки вам понадобится губка для чистки. Если она не снимается сразу, добавьте еще немного пищевой соды.

"Вскипятите горячую воду, налейте в противень, добавьте пищевую соду и немного моющего средства и оставьте на ночь. Поскольку это алюминий, то лучше использовать пергаментную бумагу на дно формы, чтобы готовить проще", - посоветовали хозяйки.

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