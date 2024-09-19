Как очистить варочную панель от жира: выручат народные хитрости

Жирные пятна на варочной панели могут быстро накапливаться, особенно если вы часто готовите. Они не только портят внешний вид техники, но и могут стать трудными для удаления, если вовремя не заняться их очисткой.
Мы подробно расскажем, как очистить варочную панель от жира, как убрать круги на стеклокерамической плите, а также как удалить липкий жир на плите, используя безопасные и эффективные методы.
Как очистить варочную панель от жира?
Удаление жира с варочной панели требует аккуратности, особенно если она изготовлена из стеклокерамики, пишут эксперт компании Bosh. Вот несколько проверенных способов:
Использование растительного масла. После того как плита остынет, смочите мягкую ткань микрофибры в небольшом количестве растительного масла и аккуратно протрите поверхность. Это поможет не только удалить жир, но и создать защитную плёнку, которая предотвратит налипание новых загрязнений.
Оливковое масло для сложных пятен. Если на панели остались засохшие пятна жира, капните немного оливкового масла на загрязнённое место и оставьте на 30 минут. После этого пятно легко удалится при помощи губки или специального скребка для стеклокерамических плит.
Почему появляются жирные пятна на кухне?
Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты.
Лимонный сок и сода. Сделайте смесь из соды и тёплой воды, чтобы растворить жир и грязь. После этого протрите поверхность лимонным соком — это устранит остатки грязи и придаст варочной панели блеск.
Как убрать круги на стеклокерамической плите?
Круги от кастрюль и сковородок могут оставаться на стеклокерамической поверхности, и их нелегко убрать. Для этого можно использовать:
Специальные чистящие скребки для стеклокерамики. Они безопасны для таких поверхностей и помогут удалить прилипший жир или круги от посуды, не оставляя царапин.
Спирт и вода. Смочите ватный диск в растворе спирта и воды в пропорции 1:1. Поместите его на пятно и оставьте на 10 минут. После этого круг легко удалится с помощью скребка. Этот метод безопасен для стеклокерамики и эффективен для удаления липких и жирных пятен.
Как удалить липкий жир на плите?
Липкий жир — это результат многократного нагревания и охлаждения жировых брызг. Для борьбы с ним подойдут следующие методы:
Смесь соды и воды.Сделайте пасту из соды и воды, нанесите её на жирное пятно и оставьте на 10–15 минут. После этого протрите поверхность мягкой тканью. Сода помогает размягчить жир и легко его удалить.
Оливковое масло. Как уже упоминалось, оливковое масло помогает размягчить даже самые стойкие пятна жира. Оставьте его на пятне на 30 минут, а затем удалите жир с помощью губки.
Спиртовой раствор. Спирт прекрасно справляется с липкими загрязнениями. Протрите пятна спиртовым раствором и оставьте на некоторое время, после чего легко удалите остатки жира скребком или мягкой губкой.
Важные советы при чистке варочной панели
Избегайте использования абразивных средств. Металлические губки и средства с абразивными частицами могут оставить царапины на стеклокерамической поверхности, что ухудшит её внешний вид и сократит срок службы.
Чистите плиту только после её полного остывания. Наносить чистящие средства на горячую поверхность нельзя — это может привести к появлению трещин на плите и даже к ожогам.
Используйте мягкие ткани. Для очистки варочной панели подходят мягкие ткани из микрофибры или специальные губки для стеклокерамики, которые не повредят поверхность.
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