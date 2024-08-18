Как убрать даже старое жирное пятно без стирки: способ, о котором мало кто не знает

Как вывести старое жирное пятно на джинсах / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Стирка вещей может стать неприятным процессом, а особенно, если на любимых джинсах появилось пятно, от которого не удается избавиться. Самые сложные пятна появляются на одежде от красных ягод и жира. Однако если пятна от ягод на белой одежде можно попробовать вывести отбеливающими средствами, то с джинсами так не получится.

Агрессивные средства могут привести к потере цвета, из-за чего вещь уже станет испорченной. В то же время выход есть. В клининговой компании "Рассвет Украины" рассказали, как вывести жирное пятно с джинсовой одежды.

Как правильно стирать джинсы

Джинсовая ткань является очень практичной. Джинсовые изделия можно стирать руками и в стиральной машинке. Перед стиркой следует вывернуть вещи на изнаночную сторону. Эксперты из клининговой компании отмечают, что предварительно замачивать их не нужно, ведь ткань может немного потерять свой цвет.

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Если на изделии есть сильные загрязнения и это требует предварительного замачивания, то в воду следует добавить немного уксуса, который зафиксирует краску. После этого вещи можно положить в стиральную машину. Главное не использовать стиральные порошки, которые содержат отбеливающие вещества. Джинсовой ткани лучше всего подойдет порошок для цветных вещей.

Оптимальной температурой для стирки джинсов является 30-40 градусов. Помните, что высокие температуры могут привести к потере цвета и усадке ткани. К тому же не следует использовать максимальные обороты при отжиме джинсовой одежды, ведь это также может уменьшить их на размер или несколько. Максимум следует выбирать 600-800 оборотов в минуту.

В то же время лучшим вариантом для джинсовой одежды является стирка руками. Если на джинсах есть сильное загрязнение, то их можно замочить в ванне. Перед этим в теплой воде следует тщательно растворить порошок и уже после этого опустить туда джинсы на 20-30 минут.

После замачивания следует взять щетку с не очень жестким ворсом и пройтись ею по поверхности изделия. Главное не прикладывать больших усилий, чтобы не повредить ткань. Вместо порошка можно использовать хозяйственное мыло, но лучше им намылить именно щетку.

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Как вывести жирное пятно на джинсах

Помните, в борьбе с жирными пятнами самое главное - оперативность. Такое пятно сразу нужно промокнуть бумажной салфеткой или присыпать солью, которая хорошо впитывает жир. Через некоторое время соль следует встряхнуть и повторить процедуру заново. Вместо соли можно использовать детскую присыпку или крахмал. Стирать такое пятно лучше хозяйственным мылом.

Однако что делать, если надо вывести старое жирное пятно? В таком случае вам следует воспользоваться средством для мытья посуды, в которое входят вещества, расщепляющие жир. На само пятно следует нанести несколько капель средства и оставить на 20 минут. После этого следует потереть пятно щеткой и постирать джинсы в обычном режиме.

Как вывести жирное пятно в домашних условиях

Бензин является одним из универсальных средств для чистки пятен от различных жиров. Если вы хотите использовать этот метод, то следует действовать в защитных перчатках. Джинсовое изделие следует выкрутить наизнанку, а с лицевой стороны ткани под пятно нужно подложить белую тканевую салфетку. Ватный диск следует смочить бензином и потереть им пятно. При этом тереть нужно от края пятна к середине. После этого следует постирать джинсы.

Застарелые пятна жира можно вывести и с помощью пива. Его просто следует налить на пятно. Через некоторое время оно исчезнет. Тогда следует постирать джинсы в обычном режиме.

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Но есть один лайфхак, о котором мало кто знает. Избавиться от жирного пятна можно и без стирки. Для этого вам нужно подложить тканевую салфетку под ткань с пятном, а сверху накрыть пятно промокательной бумагой. Это все нужно прогладить горячим утюгом. Действие можно повторять несколько раз и пятно исчезнет.

Если вы поставили пятно маслом из консервы, то помочь сможет глицерин. Однако его не следует оставлять надолго. Усилить действие глицерина можно подогрев его или добавив нашатырный спирт в пропорциях 2:1 (где 2 - глицерин).

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