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Об этом мало кто знает: когда можно и нельзя одалживать деньги

Ангелина Подвысоцкая
1 августа 2024, 17:10
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Существует очень строгая примета, которая гласит, что ни в коем случае нельзя одалживать деньги на похороны.
похороны, деньги
Можно ли одалживать деньги на похороны / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В семью каждого человека рано или поздно приходит "черный" день смерти, когда приходится попрощаться с человеком и похоронить его. Ни для кого не секрет, что похороны - дело не дешевое. Но что делать, если денег нет и можно ли одалживать их на похороны?

В материале Главреда вы можете найти ответы, на волнующий вопрос и не только. Для начала стоит разобраться, когда нельзя одалживать деньги.

Когда нельзя одалживать деньги

1. Нельзя одалживать деньги человеку на погашение предыдущего займа. Иначе вы притянете проблемы к себе, так как "возьмете долг на себя".

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2. Нельзя одалживать последние деньги. Если нарушить запрет, то вы вообще можете остаться без дохода.

3. Нельзя отдавать и брать деньги в долг после наступления сумерек. Это может привести к разорению и нищете.

4. Нельзя брать деньги в долг накануне Нового года. Иначе вы можете погрязнуть в долгах на весь следующий год.

5. Нельзя одалживать деньги на похороны, Крещение, Благовещение и во время Великого Поста.

Почему нельзя одалживать деньги на похороны

Предки верили, что ни в коем случае нельзя одалживать деньги на похороны. Считается, что тогда человек сам навлечет беду на свою семью. Если же вы хотите помочь семье усопшего, то лучше делать это безвозмездно.

Если вас интересует вопрос о том, сколько принято давать денег на похороны, то ответ достаточно очевиден. Вам стоит давать ту сумму, без которой вы сможете прожить и особо не ощутите на себе ее отсутствие. Не стоит пытаться дать как можно больше денег, если вы в тяжелом финансовом положении.

Календарь для займа денег

Понедельник. Это не самый благоприятный день для этого. Вы рискуете бездумно потратить все занятые деньги.

Вторник. Если давать в займы днем и после полудня, то всегда будете в долгах. Лучше давать или возвращать деньги ранним утром.

Среда. Лучше вообще воздержаться от любых денежных операций. Если нужно вернуть долг, то лучше сделать это в первой половине дня.

Четверг. Самый благоприятный день для денежных операций. В этот день купюры наделены особой энергетикой.

Пятница. Стоит воздержаться от возврата долга, особенно если вы не смогли его вернуть в срок. Занимать деньги в этот день можно только тем людям, в которых вы уверены.

Суббота. Благоприятный день для возврата денег. Но лучше это делать в дневное время суток.

Воскресенье. Если в этот день дать деньги в долг, то вы рискуете их никогда не вернуть.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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