Школьники пойдут на осенние каникулы по разным графикам: что нужно знать родителям

Не все украинские школы в этом году назначили осенние каникулы на одни и те же даты.

https://glavred.info/ukraine/shkolniki-poydut-na-osennie-kanikuly-po-raznym-grafikam-chto-nuzhno-znat-roditelyam-10806482.html Ссылка скопирована

Когда в украинских школах начинаются осенние каникулы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Главное:

В Украине у большинства школьников осенние каникулы начнутся с 26 октября

В Луцке осенние каникулы уже начались

В Днепре осенние каникулы для школьников начнутся позже всего

Вскоре у украинских школьников начнутся первые каникулы. Однако в этом году единого графика каникул нет.

По данным НУШ, в большинстве школ осенние каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября. По такому графику будут жить школьники Киева, Черновцов, Тернополя, Ивано-Франковска и Черкасс.

видео дня

Во Львовской общине большинство школ также начинает недельные каникулы 26 октября. В Ужгороде каникулы продлятся на день дольше - до 2 ноября. Зато в Ровно и Хмельницком каникулы сократили до пяти дней - с 26 по 30 октября.

В Полтавской области большинство общин тоже отпускает учеников 26 октября. Ранее всего каникулы начались в Луцке: там недавно изменили даты, и каникулы длятся с 22 октября по 2 ноября.

Позже всего каникулы начнутся в Днепре, где ученики будут отдыхать с 31 октября по 8 ноября включительно. А в Кропивницком каждое учебное заведение утвердило собственный график.

Ранее в МОН отмечали, что продолжительность каникул будут определять сами учебные заведения.

"Их будет определять педагогический совет с учётом ситуации с безопасностью и потребностей участников образовательного процесса. Поэтому даты окончания занятий и каникул могут отличаться в разных школах", - предупредили в министерстве.

2026–2027 учебный год - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кабинет министров Украины принял решение об организации учебного процесса во время длительных воздушных тревог. Теперь общины должны помочь школам адаптировать обучение к условиям безопасности, в частности рассмотреть возможность использования дополнительных оборудованных укрытий.

Ранее сообщалось, что Госпродпотребслужба в новом учебном году по всей стране проанализировала организацию питания в 924 школах и как минимум в 487 из них выявила нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов.

Накануне стало известно, что чиновники рассматривали различные форматы обучения в новом году из-за постоянных атак РФ: проведение занятий в укрытиях для младших школьников, смешанное или дистанционное обучение.

Больше новостей:

Об источнике: НУШ Новая украинская школа (НУШ) - реформа школьного образования, введенная Министерством образования и науки Украины в 2017 году. В 2017–2018 годах к тестированию нового стандарта было привлечено 100 школ, а с 2018–2019 года все первые классы обучаются по нему. Целью реформы было создание новой школы, в которой "будет приятно учиться", а также которая "воспитает инноватора и гражданина, умеющего принимать ответственные решения", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред