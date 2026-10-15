Обучение во время длительных воздушных тревог: Кабмин принял новые правила для школ

Громады должны помочь школам адаптировать обучение к условиям безопасности.

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Как будут учиться школьники во время тревог / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как будут учиться школьники во время тревог

Какие предметы будут изучать в укрытиях в первую очередь

Как будут контролировать выполнение решения

Кабинет министров Украины принял решение об организации учебного процесса во время продолжительных воздушных тревог. Теперь громады должны помочь школам адаптировать обучение к условиям безопасности, в частности рассмотреть возможность использования дополнительных оборудованных укрытий. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.

Как будут учиться школьники во время тревог

По словам главы правительства, каждая школа сможет самостоятельно выбирать формат обучения с учетом ситуации с безопасностью, количества учеников и возможностей укрытия.

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Занятия разрешается проводить непосредственно в классах, в укрытиях или совмещать очное обучение с дистанционным форматом.

"Громады должны уделить особое внимание этой задаче и помочь учебным заведениям адаптировать образовательный процесс к вызовам безопасности. В частности, проработать возможность использования других обустроенных укрытий для проведения обучения", - отметил Корецкий.

Он также подчеркнул, что родители должны заранее получать информацию о формате занятий, чтобы планировать свой день. Для этого школам необходимо предусмотреть гибкое расписание и обеспечить предсказуемость организации учебного процесса.

Какие предметы будут изучать в укрытиях в первую очередь

Если укрытие не позволяет одновременно проводить все уроки в очном формате, приоритет отдадут предметам нескольких образовательных направлений:

математического;

естественно-научного;

языково-литературного;

гражданского;

исторического.

Остальные дисциплины при необходимости можно будет изучать дистанционно, уточнил премьер-министр.

При этом укрытия в школах, работающих в очном формате, должны быть оборудованы для длительного пребывания детей. В частности, там необходимо обеспечить учебные места, освещение, резервное электропитание, доступ к интернету и надлежащие санитарные условия.

Как будут контролировать выполнение решения

Министерство образования и науки Украины будет ежемесячно отслеживать выполнение новых требований.

В правительстве подчеркнули, что безопасность детей и педагогов остается главным условием организации учебного процесса. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно.

Воздушные тревоги в Украине - главное

Движение по двум мостам через Днепр в Киеве будут останавливать на 15 минут во время воздушной тревоги. Ограничения касаются Южного и Подольско-Воскресенского мостов, тогда как остальные четыре переправы будут работать в обычном режиме.

Верховная Рада может изменить привычный график работы и проводить пленарные заседания в ночное время, если продолжительные воздушные тревоги будут мешать депутатам полноценно работать днем. Такой сценарий озвучил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Козырь.

Кабинет министров Украины утвердил новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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