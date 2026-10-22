Все семьи с детьми должны покинуть свои дома: где объявлена принудительная эвакуация

В Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации.

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Эвакуация в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/olexandrprokudin

Ключевые тезисы Филашкина:

Принудительная эвакуация расширена на всю Краматорскую и Славянскую общины

Россия ежедневно атакует города

Родителям следует немедленно эвакуировать детей

В Донецкой области расширили зону обязательной принудительной эвакуации семей с детьми. Теперь она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской общин. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам главы ОВА, российские войска ежедневно атакуют Краматорск и Славянск. Под ударами оказываются жилые кварталы, гражданский транспорт и места скопления людей.

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"Обращаюсь к родителям: не подвергайте детей опасности и не ждите, пока российский удар нанесется рядом с вашим домом. Эвакуируйтесь сейчас", - призвал Филашкин.

К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и ГСЧС. По прибытии в транзитный пункт семьям помогут организовать переезд в более безопасные регионы Украины. Власти подчеркивают, что главный приоритет - сохранение жизни детей.

Славянск / Инфографика: Главред

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Напомним, ранее Филашкин сообщил о расширении зоны обязательной принудительной эвакуации детей в Донецкой области. В зону включены села Адамовка, Глубокая Макатиха и Никольское, а также ряд улиц Славянска.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил о расширении зоны принудительной эвакуации в Краматорске. Он уточнил, что решение охватывает 130 адресов города.

Как ранее сообщал Главред, украинская компания SkyFall разработала воздушный беспилотник StarGate для эвакуации раненых с поля боя. По данным разработчика, дрон может транспортировать раненых в бронежилетах.

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О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, глава Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель главы Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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