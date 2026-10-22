Сколько людей осталось в Украине: демограф озвучила новую оценку

Основной причиной демографических потерь стала эмиграция, а не гибель людей.

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Какая численность населения в Украине сейчас / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Население Украины сократилось до 28,5 млн человек

Страна потеряла 2 млн человек за последний период

Главная причина сокращения - выезд за границу

Население Украины сократилось до 28,5 млн человек, а за последний период страна потеряла 2 млн человек. Такую оценку во время Украинского женского конгресса озвучила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова.

По данным ученой, главным фактором сокращения стала миграция за пределы страны. Потери в результате гибели людей, по ее оценке, составляют меньшую долю.

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Оценивая структуру демографических потерь, Либанова не скрыла, что видит в ней определенную надежду для страны.

"Слава Богу, это не столько из-за гибели, сколько все-таки из-за отъезда. Почему я говорю, что слава Богу? Потому что как бы там ни было, эти люди остались живы", - подчеркнула она.

По мнению демографа, украинцы, находящиеся за рубежом, сохраняют возможность вернуться на родину. Даже если этого не произойдет, они не утратят свою национальную идентичность - в отличие от погибших, которых вернуть уже невозможно.

Население Украины / Инфографика: Главред

Население Украины - что известно

Как сообщал Главред, Организация Объединенных Наций ранее заявляла, что июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года. В течение июня погибли не менее 293 гражданских лица. С начала 2026 года общее число жертв среди мирного населения приблизилось к 1 400. Это на 37% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и более чем вдвое превышает показатель за тот же период 2024 года.

За годы полномасштабной войны Украина ежегодно теряет более миллиона человек из-за естественного сокращения населения и миграции. В среднем за четыре года войны в Украине ежегодно рождалось около 185 тысяч детей, тогда как умирало примерно 505 тысяч человек. Таким образом, среднегодовое естественное сокращение составляло около 320 тысяч человек.

Доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун отметил, что на данный момент точно оценить, как полномасштабная война повлияла на среднюю продолжительность жизни украинцев, невозможно. Однако продолжительность жизни женщин в Украине могла сократиться на 3–5 лет.

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О персоне: Элла Либанова Элла Либанова - украинский социоэкономист, демограф, эксперт по экономике труда. Академик Национальной академии наук Украины (2009), доктор экономических наук (1992), профессор (2000), заслуженный экономист Украины (2002). Академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Первая за всю историю существования НАНУ женщина - член её президиума, сообщает Википедия.

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