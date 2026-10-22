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Мир между Украиной и РФ был "совсем близко": президент Чехии раскрыл подробности

Виталий Кирсанов
22 октября 2026, 15:35
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Решение Трампа по российскому дизтопливу усложнило достижение перемирия, считает Петр Павел.
Петр Павел поддержал Зеленского на фоне критики со стороны Трампа
Петр Павел поддержал Зеленского на фоне критики со стороны Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • Петр Павел поддержал Зеленского на фоне критики со стороны Трампа
  • Павел напомнил, что именно РФ начала вторжение в Украину

Президент Чехии Петр Павел считает, что соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией было близко к достижению, однако ситуация изменилась после решения президента США Дональда Трампа отменить санкционные ограничения в отношении российского дизельного топлива. По мнению чешского лидера, этот шаг ослабил давление на Москву и осложнил перспективы перемирия. Об этом Павел заявил в интервью Axel Springer Global Reporters Network, в которую входит Politico.

По словам президента Чехии, согласованные действия США и европейских стран, направленные против российской нефтяной отрасли, олигархов и других секторов экономики, создавали для Кремля серьезное давление. Однако объявленное Трампом в начале октября соглашение, предусматривающее поставки сотен тысяч тонн российского дизельного топлива в США, предоставило России возможность передышки.

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"Теперь будет гораздо сложнее (договориться о перемирии, - ред.). Россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления, и это для них своего рода моральный стимул", - заявил Павел.

Павел поддержал Зеленского на фоне критики со стороны Трампа

Президент Чехии также выразил поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который в последнее время сталкивается с критическими заявлениями со стороны американского президента.

Павел напомнил, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а не наоборот. По его мнению, подход Трампа к Москве отличается от позиции европейских лидеров.

Чешский президент предположил, что американского лидера может привлекать Владимир Путин как руководитель, обладающий значительной властью. При этом Павел считает, что Трамп рассматривает международные отношения прежде всего через призму экономических интересов США, а не противостояния демократических государств и автократий.

"В некоторой степени его может привлекать Путин как лидер с властью, но я не думаю, что Трамп рассматривает это с позиции борьбы между демократией и автократиями, потому что он смотрит на это просто с точки зрения экономического процветания Соединенных Штатов", - отметил Павел.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

При каком условии Европа сможет покупать российскую нефть

Глава Чехии не исключил, что в перспективе европейские страны могут возобновить закупки российской нефти. Однако, по его словам, для этого потребуется время и изменение поведения Москвы.

Павел подчеркнул, что Россия должна стать государством, которое уважает суверенитет и границы других стран. Только при таком условии, по его мнению, можно будет говорить о возвращении к подобным экономическим отношениям.

Почему Трамп пошел на дизельное соглашение с Путиным

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главред" отметил, что после разговора с Путиным американский президент убедился в нежелании Кремля идти на какую-либо деэскалацию.

"Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября", - подчеркнул политолог.

Говоря о мотивах дизельного соглашения, эксперт пояснил, что Трамп пытается переложить ответственность за продолжение войны на Киев.

"Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны. Он пытается продемонстрировать, что у него прекрасные отношения даже с такими автократами, как Путин. Договоренность о дизельном топливе призвана это подчеркнуть. А главной проблемой, по этой логике, остается Зеленский", - пояснил Чаленко.

В то же время, оценивая перспективы переговорного процесса, аналитик обратил внимание на упущенные для Украины возможности.

"Но, к сожалению, это оптимистичный сценарий - если удастся усадить Россию за стол переговоров. Пока что, учитывая позицию Трампа, мы, на мой взгляд, упустили очень серьезный шанс использовать политическую ситуацию в Соединенных Штатах в пользу Украины. Трамп решил поступить иначе. Очевидно, он рассчитывает, что это каким-то образом повысит шансы Республиканской партии на выборах в Конгресс", - подытожил эксперт.

Соглашение о поставках дизельного топлива из РФ в США - новости по теме

Напомним, 9 октября Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках энергоресурсов. По словам Трампа, это соглашение предусматривает поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский резко отреагировал на решение США и охарактеризовал его как явную слабость позиций Запада. По его словам, ослабление санкций без долгосрочной договоренности приведет к продолжению войны.

Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европейский Союз не будет ослаблять давление на Россию и готовит новые ограничительные меры. Она сообщила о намерении ЕС принять самый масштабный пакет санкций с начала войны в ответ на соглашение между США и Россией.

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О персоне: Петр Павел

Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года.

Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

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