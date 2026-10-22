Путин сделал Трампу "подарок": чего ожидать от нового этапа мирных переговоров

Политолог Петр Олещук объяснил, почему встреча без прекращения огня рискует превратиться в имитацию мира.

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Уступки Путину - почему Трамп рискует затянуть войну на годы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Путин предложил возобновить трехсторонние переговоры в ноябре

Олещук считает переговоры без прекращения огня имитацией

Политолог прогнозирует изменения после выборов в Конгресс США

Страна-агрессор Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны. Диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться. Об этом сообщил политолог Петр Олещук в колонке для Главреда.

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По словам политолога, предложение Кремля возобновить контакты в 10-х числах ноября не свидетельствует о готовности России менять подход к урегулированию. Он считает, что Москва пытается создать для американского президента видимость результата.

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарую тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегах и половцах", - отметил Олещук.

Почему уступки США не приближают окончание войны

Олещук обратил внимание на подход администрации Трампа к переговорному процессу. По его мнению, расчет на то, что уступки со стороны Вашингтона побудят Путина завершить войну, не соответствует логике действий российского руководства.

"Администрация Трампа почему-то убеждена, что Путин растрогается, если США пойдут на уступки. Но с Россией это не работает: для Путина огромное количество уступок - это мотивация не заканчивать эту войну", - подчеркнул политолог.

Он считает, что уступки и финансовые ресурсы позволяют Кремлю откладывать кризисные последствия войны и продолжать боевые действия. По оценке Олещука, действия Трампа в течение последних недель могли отсрочить окончание войны на месяцы или даже годы.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

При каком условии переговоры могут дать результат

Ключевым условием для содержательного диалога Олещук называет временное прекращение огня. Пока стороны продолжают воевать, они будут пытаться улучшить свои позиции перед возможными договоренностями.

"Подчеркиваю, это не переговоры, а имитация. Реальные переговоры начнутся только тогда, когда будет заключено соглашение о временном прекращении огня. А переговоры, которые ведутся параллельно с боевыми действиями, не принесут результата, потому что стороны будут пытаться завоевать более выгодные позиции", - заявил Олещук.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, специальный посланник США Стив Виткофф подтвердил продолжение переговоров между США, Украиной и Россией в трехстороннем формате на техническом уровне после серии встреч в Осло и Санкт-Петербурге. В ходе контактов с участием Джареда Кушнера и прямых переговоров с Владимиром Путиным Виткофф обсудил детали мирного соглашения, а также добился освобождения задержанного в РФ гражданина США Стивена Габбарда.

В то же время в CNN оценили ситуацию как дипломатический и военный тупик, поскольку стороны до сих пор занимают непримиримые позиции по территориальным вопросам и принципам безопасности. Источники издания отмечают, что основными препятствиями остаются требования Москвы о выводе украинских войск из части Донбасса, демилитаризации Украины и кардинальном изменении её внешнеполитического курса.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о готовности Кремля возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября, сосредоточившись на гарантиях безопасности и послевоенной архитектуре.

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О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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