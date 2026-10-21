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РФ и Украина оказались в тупике на фронте и в переговорах: CNN раскрыло позиции сторон

Виталий Кирсанов
21 октября 2026, 11:50
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Украина и ее европейские партнеры ищут возможный компромисс, тогда как Кремль стремится укрепить отношения с американской администрацией.
РФ и Украина оказались в тупике на фронте и в переговорах
РФ и Украина оказались в тупике на фронте и в переговорах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube, Офис президента Украины

Вы узнаете:

  • Какие условия выдвигает Россия
  • Как действия Трампа влияют на Украину
  • Почему Трамп меняет подход к войне

Переговоры о прекращении войны России против Украины фактически зашли в тупик. Пока Киев и европейские союзники пытаются выработать условия соглашения, приемлемые для президента США Дональда Трампа, Москва продвигает собственные требования и предлагает Вашингтону перспективы экономического сотрудничества. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, дипломатические усилия развиваются сразу по двум направлениям. Украина и ее европейские партнеры ищут возможный компромисс, тогда как Кремль стремится укрепить отношения с американской администрацией, предлагая ей деловые возможности. Одновременно российские войска продолжают наступательные действия на фронте.

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В переговорах участвуют специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые поддерживают контакты с представителями обеих сторон.

Какие условия выдвигает Россия

Одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения остаются требования Москвы. Российский диктатор Владимир Путин добивается передачи России оставшейся части Донбасса, которая находится под контролем Украины, без необходимости завоевывать эти территории военным путем.

Кроме того, Кремль продолжает настаивать на демилитаризации Украины, отказе от вступления в НАТО и смене власти в Киеве. Как отмечает CNN, подобные требования остаются крайне трудновыполнимыми или фактически нереализуемыми в нынешних условиях.

Таким образом, вопрос территориальных уступок остается одним из основных инструментов давления Москвы на украинскую сторону.

Почему Киев отказывается отдавать Донбасс

Украина не рассматривает передачу территорий России как приемлемый способ завершить войну. Одним из ключевых аргументов Киева является стратегическое значение подконтрольной части Донецкой области, где расположены важные оборонительные рубежи.

Российские беспилотники регулярно атакуют Краматорск, угрожая в том числе мирным жителям. Под ударами также оказываются Славянск, Доброполье и Константиновка, которые страдают от авиационных бомбардировок и других российских атак. Из-за боевых действий нормальная жизнь в этих городах существенно нарушена.

На значение обороны Донецкой области указывал и государственный секретарь США Марко Рубио. В интервью Breitbart News он заявил, что Россия контролирует около 89% территории региона, а оставшиеся 11% удерживает Украина.

По словам Рубио, Киев считает эти территории последним важным оборонительным рубежом, потеря которого может открыть российским войскам путь для дальнейшего продвижения.

"Они утверждают, и военные стратеги говорят, что это правда, что это последняя линия обороны… Оттуда просто прямой путь на Киев", - отметил глава Госдепартамента.

Он также обратил внимание на то, что российская армия, не достигая всех поставленных целей на поле боя, продолжает наносить Украине серьезный ущерб ударами беспилотников, баллистических ракет и атаками на энергетическую инфраструктуру. Украина, в свою очередь, наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Рубио положительно оценил усилия Уиткоффа и Кушнера, направленные на прекращение войны, однако подчеркнул, что у Вашингтона есть и другие внешнеполитические задачи.

"Мы хотели бы, чтобы война закончилась, но в конечном итоге у нас есть и другие приоритеты в мире, на которых мы также сосредоточены", - заявил он.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Как действия Трампа влияют на Украину

В последние недели администрация президента США предприняла ряд шагов, которые могут оказаться выгодными для России. При этом Вашингтон пока не представил четкого окончательного плана мирного соглашения.

В частности, CNN обращает внимание на решения, связанные с поставками российского дизельного топлива, инициативой временно прекратить удары по энергетической инфраструктуре, работой спутниковой системы Starlink и обменом разведывательной информацией.

Среди других факторов телеканал называет задержки с поставками американских ракет-перехватчиков и неоднократные призывы Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому уйти в отставку.

Одновременно финансовая поддержка Киева со стороны США за последние месяцы значительно сократилась. В результате европейские государства вынуждены брать на себя все большую часть расходов на военную помощь Украине.

Впрочем, отношения Киева и Вашингтона не сводятся исключительно к разногласиям. После встреч в Норвегии Зеленский выразил надежду на положительный ответ Рубио относительно систем противовоздушной обороны Patriot и спутниковой связи Starlink.

Украинский президент также поблагодарил США за возобновление обмена разведывательными данными.

"Благодарны за то, что обмен разведывательными данными с Соединенными Штатами теперь работает", - заявил Зеленский.

Тем временем Уиткофф готовится к поездке в Россию. Однако содержание предложений, которые он намерен представить Путину, пока остается неизвестным.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Почему Трамп меняет подход к войне

По оценке CNN, действия американского президента могут быть связаны в том числе с внутриполитическими расчетами накануне промежуточных выборов в США. В американском политическом истеблишменте часть представителей стремится дистанцироваться от курса Трампа в отношении России, а некоторые инициативы администрации сталкиваются с практическими ограничениями.

Например, договоренности, касающиеся российского дизельного топлива, вряд ли смогут быстро привести к заметному снижению цен на бензин в США. Кроме того, европейские ограничения способны сократить экономические выгоды, которые Россия рассчитывает получить от сотрудничества с американской стороной.

Не оправдались и ожидания, связанные с энергетическим перемирием: объявленная инициатива оказалась недолговечной. Вопросы работы Starlink и обмена разведывательной информацией также остаются предметом противоречий.

В этой ситуации действия Вашингтона могут определяться не только стремлением добиться прекращения войны, но и политическими перспективами Трампа после промежуточных выборов.

Киев готовится к возможному сокращению поддержки США

Украина, судя по ее действиям, постепенно адаптируется к вероятности дальнейшего сокращения американской помощи. Киев пытается выстроить стратегию, которая позволит ему действовать более самостоятельно, если рассчитывать на прежний уровень поддержки Вашингтона станет невозможно.

Европейские союзники Украины также понимают необходимость подготовки к возможным изменениям американской внешней политики.

При этом полного разрыва отношений между Киевом и Вашингтоном не произошло. Во вторник Рубио провел 45-минутный телефонный разговор с Зеленским. Этот контакт показывает, что американская администрация продолжает поддерживать диалог с украинским руководством, несмотря на сохраняющиеся разногласия по поводу дальнейших шагов.

Какие решения за спиной Киева решат исход войны

Ближайшие восемь недель станут решающими для Украины. В этот же период три события могут определить будущее Украины. Об этом пишет журналисты Джонатан Лемир и Саймон Шустер в статье для американского издания The Atlantic.

Первое событие, которое может оказать влияние на российско-украинскую войну, - это выборы в США 3 ноября, до которых осталось две недели.

Второе событие - это саммит в середине ноября в Китае, где президент России Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы спланировать, как закончить войну, но без участия Украины в переговорах.

Третья важная дата - это саммит G20 на поле для гольфа Трампа в районе Майами, запланированный на середину декабря.

По данным The Atlantic, Дональд Трамп рассматривает эту встречу как возможность достичь договоренности о прекращении войны России против Украины.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны с участием президента Украины Зеленского, спецпосланника президента США Уиткоффа, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украина и её партнёры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны. Уиткофф должен встретиться с российской стороной. Детальнее читайте в материале: Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину.

21 октября спецпосланник США Стив Уиткофф приехал в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он представит Кремлю обновленное предложение о завершении войны.

Ранее в Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о завершении войны без участия Украины не получится, даже несмотря на американское посредничество. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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