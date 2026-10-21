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Переговоры Путина и Уиткоффа завершились: на какое решение по Украине согласился Кремль

Юрий Берендий
21 октября 2026, 16:44
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Переговоры по Украине могут возобновиться в ноябре. В ходе встречи Путин и Уиткофф обсудили вопросы безопасности и экономические проекты.
О чем договорились Виткофф и Путин
О чем договорились Уиткофф и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Кремль заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры в ноябре
  • Путин и Уиткофф обсудили безопасность Украины и России после войны
  • Стороны затронули вопрос об экономических проектах США и РФ

Страна-агрессор Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием представителей РФ, США и Украины в 10-х числах ноября. Диктатор и военный преступник Владимир Путин обсудил со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом возможный формат нового раунда переговоров и вопросы послевоенной безопасности. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге, которая длилась около трех часов.

видео дня

По словам Ушакова, стороны предметно рассмотрели механизм возобновления переговорного процесса и возможные дальнейшие контакты на высшем уровне. Путин также выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с Вашингтоном.

"Путин и Уиткофф конкретно обсуждали схему возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием представителей РФ, США и Украины", - сообщил Ушаков.

Одной из ключевых тем стала будущая архитектура безопасности после завершения войны. Кремль заявляет, что именно этот вопрос должен стать основой дальнейших контактов по урегулированию.

"Главная тема, по которой РФ готова возобновить переговоры, - построение системы безопасности для РФ и Украины после окончания конфликта", - отметил Ушаков.

Во время встречи Уиткофф передал Путину информацию о переговорах в Осло и поделился своими оценками. Стороны также продолжили обсуждение возможных путей достижения прочного мира, начатое в ходе предыдущих контактов с Трампом.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Ушаков утверждает, что Путин изложил американскому представителю собственное видение ситуации на фронте, заявив о якобы превосходстве российских войск. Кроме того, он рассказал об ударах российской армии по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

Отдельно участники встречи затронули вопрос о позициях Киева и европейских стран по урегулированию войны. По словам Ушакова, Уиткофф отметил изменения в их подходах, однако российская сторона считает, что практической пользы от них немного.

Переговоры также касались экономических отношений Москвы и Вашингтона. Путин и Уиткофф рассмотрели перспективы масштабных совместных проектов и уделили внимание выполнению договоренностей о поставках дизельного топлива.

Кроме того, Путин поделился с Уиткоффом соображениями относительно возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

"Путин высказал Уиткоффу некоторые практические соображения относительно содержания возможной встречи с Трампом и Си Цзиньпином", - рассказал Ушаков.

К обсуждению частично присоединился Джаред Кушнер, который принял участие во встрече по видеосвязи. По словам представителя Кремля, он поделился собственными оценками затронутых вопросов. Лично приехать в Санкт-Петербург Кушнер не смог из-за состояния здоровья.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп получил финансовые рычаги давления на Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. По оценке Марии Максаковой, ограничения начали непосредственно влиять на экономические интересы окружения российского президента. Об этом заявила Мария Максакова во время чата на Главреде.

Одним из направлений санкционной политики стали ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых ограничений. Максакова считает, что эти меры впервые привели к прямым финансовым потерям для лиц, близких к Путину.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о категорическом отказе Москвы от идеи временного энергетического перемирия с Украиной, подчеркнув, что вектор действий российского руководства остается неизменным. По его словам, "России нужен мир, а не перемирие", а любые инициативы европейских стран по приостановке атак на инфраструктуру воспринимаются в Кремле со скептицизмом.

Параллельно специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Россию для проведения очередного раунда переговоров с представителями Кремля. По данным источников, американская сторона представила обновленное предложение по урегулированию конфликта и рамочному соглашению, отметив "существенный прогресс" в диалоге и подняв вопрос о возможном ослаблении санкционных ограничений на продажу российского дизельного топлива.

В то же время аналитики издания The Atlantic предупреждают, что Россия целенаправленно готовится использовать зимний период в качестве оружия против Украины. Авторы материала подчеркивают серьезные риски для украинской энергетической инфраструктуры, отмечая, что оккупационные войска накопили достаточный арсенал ракет и беспилотников, способный нанести системный ущерб и вывести из строя энергосистему страны.

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О персоне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

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