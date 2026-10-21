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Путин не рассматривает энергетического перемирия: в Кремле озвучили циничную причину

Дарья Пшеничник
21 октября 2026, 12:14
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В Кремле заявили, что Путин отвергает энергетическое перемирие с Украиной, и критически оценили новые мирные инициативы Запада.
Путин энергетическое перемирие
В Кремле сделали заявление об энергетическом перемирии с Украиной / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, скриншот

Главное из заявления Пескова:

видео дня
  • Кремль отвергает идею энергетического перемирия
  • Путин требует "мира", а не перемирия
  • Москва скептически восприняла новые инициативы Запада

Москва продолжает демонстрировать безапелляционную позицию в отношении войны против Украины. Российский диктатор Владимир Путин на данный момент отвергает любые идеи о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, вектор действий государства-агрессора остается неизменным, а продемонстрированная позиция не подлежит пересмотру, пишут пропагандистские российские СМИ.

"России нужен мир, а не перемирие", - цинично заявил Песков.

Несмотря на систематические атаки на гражданскую инфраструктуру, в Кремле одновременно заявляют о необходимости вовлечения официального Киева в переговорный процесс. Представитель Путина признал, что урегулировать конфликт без украинской стороны невозможно, однако сопроводил это традиционными намеками.

"Кто-то там должен принять ответственное решение", - добавил Песков, однако не уточнил, о ком именно идет речь.

Реакция Москвы на мирные инициативы в Норвегии

Отдельно пресс-секретарь Кремля прокомментировал недавние заявления президента Финляндии Александра Стубба о поиске путей к завершению войны. Ранее финский лидер сообщил о встрече украинской, американской и европейской делегаций в Норвегии, где удалось выработать новые предложения для дальнейшей передачи российской стороне.

Комментируя итоги встречи, Александр Стубб подчеркнул, что крайне важно остановить кровопролитие.

"По моему опыту, мир требует терпения, но, к сожалению, война не ждет. Люди умирают каждый день. Наша задача - делать всё возможное, чтобы положить этому конец. И я думаю, что сегодняшний день стал шагом в правильном направлении", - заявил президент Финляндии.

Впрочем, в Москве очередной дипломатический шаг восприняли скептически. Песков цинично ответил, что повторение общеевропейской позиции по Украине "вряд ли станет конструктивным вкладом в урегулирование".

Таким образом, Кремль в очередной раз демонстрирует нежелание идти на компромиссы или, по крайней мере, снизить интенсивность атак на украинские критически важные объекты, прикрываясь извращённой риторикой о "стремлении к миру".

Реально ли энергетическое перемирие с РФ - мнение эксперта

Украина вступает в сложную зиму, а перспективы скорейших договоренностей о прекращении российских ударов по энергетической инфраструктуре остаются неопределенными. Несмотря на это, возможность энергетического перемирия сохраняется, однако для его достижения нужна политическая воля Кремля, рассказал в интервью Главреду глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности скорого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил эксперт.

По словам Чаленко, для продвижения переговоров Украине, вероятно, придется задействовать дополнительные дипломатические каналы. Среди возможных направлений он назвал Германию, которая пытается наладить контакты с Россией, и Индию, предлагавшую более широкий формат договоренностей, предусматривающий не только энергетическое, но и морское перемирие.

Чаленко предположил, что именно индийское направление может дать результат в будущем. В то же время перспективы прекращения российских ударов по энергетической инфраструктуре будут зависеть от позиции Кремля и результатов международных дипломатических усилий.

Энергетическое перемирие - новости по теме

Напомним, президент США объявил о согласовании энергетического перемирия между РФ и Украиной. Президент Владимир Зеленский выдвинул условие взаимности и попросил уточнить срок вступления в силу.

Как ранее сообщал Главред, впоследствии Зеленский заявил, что Россия проигнорировала объявленное прекращение огня в энергетической сфере. В течение двух суток под обстрелами оказались 19 украинских регионов, в которых были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предложенное Дональдом Трампом перемирие не было конкретизировано, поэтому невозможно утверждать о его нарушении. В последующие дни Россия продолжила атаки на энергетическую инфраструктуру, тогда как Украина воздерживалась от ударов по объектам РФ.

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Об персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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