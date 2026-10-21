Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Надо показать дубину": Максакова назвала единственный способ заставить Путина к миру

Дарья Пшеничник
21 октября 2026, 11:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Путина остановит только сила и давление мира, а не дипломатия. Об этом заявила Мария Максакова, призвав действенно поддержать героическое сопротивление Украины.
Путин, армия РФ
Что может остановить Путина / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Минобороны РФ

Главное из слов Максаковой:

видео дня
  • Путина остановит только демонстрация силы
  • Окружение потакает безумию российского диктатора
  • Украина оказывает героическое сопротивление агрессору

Военно-политическое поведение Кремля и его готовность к реальному диалогу остаются одной из самых острых тем в международной повестке дня. Бывшая депутат Госдумы РФ, оперная певица и общественная деятельница Мария Максакова во время чата на Главред проанализировала психологическое состояние российского диктатора Владимира Путина, фактор влияния Пекина и единственный рычаг, способный заставить Кремль пойти на мир.

Безумие без сопротивления: почему Кремль не ищет мира

По словам Максаковой, надеяться на дипломатическую гибкость или здравый смысл российского руководства - дело бесполезное. Пока внутри РФ и за её пределами нет достаточной силы противодействия, путинская агрессия будет только нарастать.

"Мало того, что этот маньяк играет сам с собой, так ещё и его окружение всячески потакает его делирию (состояние сильного затуманивания сознания, безумия, - ред.). Внутри страны Путин пока не испытывает сопротивления. Да и многие европейские страны тоже не особо сопротивлялись (риторика впечатляла, но торговля продолжалась до сих пор)", - подчеркнула она.

Спикер отметила, что остановить диктатора традиционными договоренностями уже невозможно, ведь со временем уровень его амбиций и отрыва от реальности только растет.

"Чтобы привести его в чувство, нужно показать "дубину", направленную против него. Делирий Путина так долго не встречал сопротивления, что и то, чего он испугается, должно становиться всё больше. Того, чем его можно было напугать 10 лет назад, уже недостаточно, чтобы напугать его сегодня", - заявила Максакова.

"Peace through strength" и китайский фактор

Оценивая глобальный расклад сил, эксперт вспомнила формулу Рональда Рейгана - "Мир через силу" (Peace through strength). Она убеждена, что "ось зла" в составе России, Ирана и Северной Кореи реагирует исключительно на жесткие и бескомпромиссные аргументы.

При этом существенным фактором перелома ситуации может стать позиция Китая. По словам Максаковой, экономика КНР долгое время извлекала выгоду из текущих событий, однако твёрдая позиция США и угроза новых санкций способны изменить вектор Пекина. Сигналом этого стало введение ограничений, против которых Си Цзиньпин, по-видимому, решил не возражать.

Героизм Украины на фоне двойных стандартов

Максакова подчеркнула, что для окончательной остановки агрессора мировое сообщество должно действовать единым фронтом и прекратить практику полумер. Она восхитилась стойкостью украинского народа, который противостоит врагу в чрезвычайно сложных условиях.

"Именно поэтому я всё время говорю, что нужно навалиться всеми вместе. Иначе с каждым разом он будет всё больше и больше сходить с ума, и нам придётся догонять разъярённого буйного сумасшедшего. Нужно наконец поддержать выдающиеся усилия Украины, ведь просто невероятно, защищая столько лет свою территорию при наличии двойных стандартов в большинстве стран, наносить существенный ущерб врагу, который превосходит нас в 26 раз по различным параметрам. Это - героизм", - подытожила спикер.

Смотрите запись беседы с Марией Максаковой, в которой она рассказала о травмах Путина, его бункерах и разработке "эликсира бессмертия", чуме в России и о том, что остановит диктатора:

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Кроме того, Мария Максакова во время чата на сайте Главред заявила, что президент США Трамп нашел действенные рычаги давления на Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По ее мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны с участием президента Украины Владимира Зеленского, специального посланника президента США Сва Стивена Виткоффа, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, президента Финляндии Александра Стубба, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украина и её партнёры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны. Виткофф должен встретиться с российской стороной. Подробнее читайте в материале: Переговоры Зеленского и Виткоффа завершились: какой план мира передадут Путину.

21 октября специальный посланник США Стив Виткофф в ходе переговоров в Санкт-Петербурге предложит российскому диктатору Владимиру Путину прямые переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке добиться прекращения огня, пишет Politico.

Ранее в Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о завершении войны без участия Украины не удастся, даже несмотря на американское посредничество. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть страну-агрессора Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Вас может заинтересовать:

Об перосне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Путин Мария Максакова Россия война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть сдвиг": Путин начал переговоры с Уиткоффом, основные заявления

"Есть сдвиг": Путин начал переговоры с Уиткоффом, основные заявления

12:32Мир
Путин не рассматривает энергетического перемирия: в Кремле озвучили циничную причину

Путин не рассматривает энергетического перемирия: в Кремле озвучили циничную причину

12:14Мир
РФ и Украина оказались в тупике на фронте и в переговорах: CNN раскрыло позиции сторон

РФ и Украина оказались в тупике на фронте и в переговорах: CNN раскрыло позиции сторон

11:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди

Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди

Последние новости

12:32

"Есть сдвиг": Путин начал переговоры с Уиткоффом, основные заявления

12:18

Шабунин был агитатором предательницы Монтян и с тех пор не изменился: об этом нужно помнить, когда слушаешь его советы – эксперт

12:14

Путин не рассматривает энергетического перемирия: в Кремле озвучили циничную причину

11:50

РФ и Украина оказались в тупике на фронте и в переговорах: CNN раскрыло позиции сторон

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
11:18

Киеву выдвинули условие перед переговорами Уиткоффа и Путина — Axios

11:16

"Надо показать дубину": Максакова назвала единственный способ заставить Путина к миру

10:41

Украины не существовало бы без помощи США - Рубио

10:31

"Мыл посуду": Эктор Хименес-Браво показал неузнаваемого себя до популярности

Реклама
09:58

"Позорят нашу страну": Астафьева жестко разнесла Винника и Потапа

09:48

НАБУ пришло с обысками к главе Нацбанка: что известно

09:44

РФ потеряла больше территорий, чем захватила: в ISW рассказали о провале наступления

09:27

Цены на АЗС снова бьют рекорды: как изменилась стоимость бензина и дизеля 21 октября

09:24

Решающие восемь недель: названы три даты, которые определят судьбу Украины

09:07

"Это ничего не даст Путину": Портников объяснил провал газовой дипломатии Трампамнение

09:00

Обучение зимой 2026/2027: к чему нужно готовиться студентам колледжей и родителям новости компании

08:15

Кто приказал замедлить Starlink в Украине: WSJ раскрыл роль Трампа в решении

07:59

Уиткофф едет в Россию: что он предложит Путину по мирным переговорам с Украиной

07:14

Харьковщину и Полтавщину атаковали дроны: есть жертвы, среди пострадавших - дети

06:40

В Киеве прогремели взрывы: атакована 24-этажка, вспыхнул пожар

Реклама
05:55

"Красное пятно на лице": известный режиссер неожиданно узнал о раке

05:10

Все изменится в один миг: какие знаки зодиака вот-вот сорвут большой куш

04:40

Что посмотреть с детьми об осени: подборка мультфильмов на английском языке

04:13

7 мест в доме, где категорически нельзя ставить комнатные растения: об этом знают не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

03:47

Гороскоп на ноябрь 2026 для Львов: когда ждать деньги и важные переменыВидео

03:03

Урожай окажется под угрозой: 6 мест, где нельзя сажать фруктовые деревья

02:32

65 холодильников в одном приборе: что на кухне потребляет больше всего электроэнергииВидео

20 октября, вторник
23:58

Могут вызвать пожар: какие приборы категорически нельзя включать через удлинитель

23:20

Орхидея покроется пышными цветами: как ухаживать за растением в холодный сезон

22:43

Сосновые иголки на газоне: когда их нужно убирать, а когда можно оставить

22:36

РФ готовит баллистический удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

22:21

Прикрыл побратима от дрона: на фронте погиб популярный блогер

22:19

Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди

21:53

Принц Гарри раскрыл настоящую причину возвращения в Британию с Меган Маркл

21:41

НАТО предупредило Зеленского о риске остановки поставок оружия из США – Bloomberg

20:47

"Броня не вечна": известный певец призвал украинцев не отдаляться от войны

20:40

Скорлупа отпадет за секунды: кулинары раскрыли, как быстро почистить вареные яйца

20:21

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

20:11

Трамп нашел слабое место Путина: что заставит Россию сесть за стол переговоровВидео

Реклама
19:42

Трамп хочет принудить Украину к миру до декабря: в Конгрессе пытаются ему помешать

19:36

Украинцев предупредили об отключении света: как будут действовать графики 21 октября

19:10

Копытько рассказал, что ждет Европу после волны протестовмнение

18:57

Старые зубные щетки обретут вторую жизнь: для чего их собирают осеньюВидео

18:38

Путинист Киркоров спланировал собственную смерть: Басков счастлив

18:23

Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствияхФото

18:17

СБУ срывает планы Кремля, который пытается посеять террор в украинских городах, — эксперт

18:11

Самый прибыльный хит и расценки на услуги: откровения украинского продюсераВидео

18:04

Кристине Эпплгейт поставили неизлечимый диагноз ошибочно: состояние ухудшается

17:58

Гороскоп Таро на завтра 21 октября: Овнам - проявить прямоту, Рыбам - забота

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять