"Надо показать дубину": Максакова назвала единственный способ заставить Путина к миру

Путина остановит только сила и давление мира, а не дипломатия. Об этом заявила Мария Максакова, призвав действенно поддержать героическое сопротивление Украины.

https://glavred.info/world/nado-pokazat-dubinu-maksakova-nazvala-edinstvennyy-sposob-zastavit-putina-k-miru-10805906.html Ссылка скопирована

Что может остановить Путина / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Минобороны РФ

Главное из слов Максаковой:

видео дня

Путина остановит только демонстрация силы

Окружение потакает безумию российского диктатора

Украина оказывает героическое сопротивление агрессору

Военно-политическое поведение Кремля и его готовность к реальному диалогу остаются одной из самых острых тем в международной повестке дня. Бывшая депутат Госдумы РФ, оперная певица и общественная деятельница Мария Максакова во время чата на Главред проанализировала психологическое состояние российского диктатора Владимира Путина, фактор влияния Пекина и единственный рычаг, способный заставить Кремль пойти на мир.

Безумие без сопротивления: почему Кремль не ищет мира

По словам Максаковой, надеяться на дипломатическую гибкость или здравый смысл российского руководства - дело бесполезное. Пока внутри РФ и за её пределами нет достаточной силы противодействия, путинская агрессия будет только нарастать.

"Мало того, что этот маньяк играет сам с собой, так ещё и его окружение всячески потакает его делирию (состояние сильного затуманивания сознания, безумия, - ред.). Внутри страны Путин пока не испытывает сопротивления. Да и многие европейские страны тоже не особо сопротивлялись (риторика впечатляла, но торговля продолжалась до сих пор)", - подчеркнула она.

Спикер отметила, что остановить диктатора традиционными договоренностями уже невозможно, ведь со временем уровень его амбиций и отрыва от реальности только растет.

"Чтобы привести его в чувство, нужно показать "дубину", направленную против него. Делирий Путина так долго не встречал сопротивления, что и то, чего он испугается, должно становиться всё больше. Того, чем его можно было напугать 10 лет назад, уже недостаточно, чтобы напугать его сегодня", - заявила Максакова.

"Peace through strength" и китайский фактор

Оценивая глобальный расклад сил, эксперт вспомнила формулу Рональда Рейгана - "Мир через силу" (Peace through strength). Она убеждена, что "ось зла" в составе России, Ирана и Северной Кореи реагирует исключительно на жесткие и бескомпромиссные аргументы.

При этом существенным фактором перелома ситуации может стать позиция Китая. По словам Максаковой, экономика КНР долгое время извлекала выгоду из текущих событий, однако твёрдая позиция США и угроза новых санкций способны изменить вектор Пекина. Сигналом этого стало введение ограничений, против которых Си Цзиньпин, по-видимому, решил не возражать.

Героизм Украины на фоне двойных стандартов

Максакова подчеркнула, что для окончательной остановки агрессора мировое сообщество должно действовать единым фронтом и прекратить практику полумер. Она восхитилась стойкостью украинского народа, который противостоит врагу в чрезвычайно сложных условиях.

"Именно поэтому я всё время говорю, что нужно навалиться всеми вместе. Иначе с каждым разом он будет всё больше и больше сходить с ума, и нам придётся догонять разъярённого буйного сумасшедшего. Нужно наконец поддержать выдающиеся усилия Украины, ведь просто невероятно, защищая столько лет свою территорию при наличии двойных стандартов в большинстве стран, наносить существенный ущерб врагу, который превосходит нас в 26 раз по различным параметрам. Это - героизм", - подытожила спикер.

Смотрите запись беседы с Марией Максаковой, в которой она рассказала о травмах Путина, его бункерах и разработке "эликсира бессмертия", чуме в России и о том, что остановит диктатора:

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Кроме того, Мария Максакова во время чата на сайте Главред заявила, что президент США Трамп нашел действенные рычаги давления на Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По ее мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны с участием президента Украины Владимира Зеленского, специального посланника президента США Сва Стивена Виткоффа, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, президента Финляндии Александра Стубба, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украина и её партнёры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны. Виткофф должен встретиться с российской стороной. Подробнее читайте в материале: Переговоры Зеленского и Виткоффа завершились: какой план мира передадут Путину.

21 октября специальный посланник США Стив Виткофф в ходе переговоров в Санкт-Петербурге предложит российскому диктатору Владимиру Путину прямые переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке добиться прекращения огня, пишет Politico.

Ранее в Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о завершении войны без участия Украины не удастся, даже несмотря на американское посредничество. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть страну-агрессора Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Вас может заинтересовать:

Об перосне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред