Не миллионы, а всего 50 тысяч: Максакова объяснила, чего больше всего боится Кремль

Протесты в РФ могут стать угрозой для Кремля: Максакова считает, что 50 тысяч участников способны изменить поведение силовиков и ослабить власть Путина.

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Мария Максакова о протестах в России - что может сломать систему / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Максакова считает, что для протестов в России достаточно 50 тысяч человек

Массовые выступления могут заставить силовиков не выполнять приказы Путина

Санкции США угрожают финансовым схемам окружения Кремля

Для изменения политической ситуации в России может хватить 50 тысяч протестующих, если силовые структуры откажутся выполнять приказы Владимира Путина. Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что внутреннее сопротивление и массовые выступления могут помешать планам Кремля. Об этом она заявила во время чата на Главреде.

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Почему Кремль может потерять контроль над протестами

Максакова считает, что решающим фактором станет не абсолютное количество участников митингов, а готовность силовиков защищать власть. По её мнению, одновременные выступления в нескольких городах могут усилить давление на систему и изменить поведение правоохранителей.

"Сначала людям всегда страшно, потому что им кажется, что их мало. Но их становится больше, а потом еще больше. В итоге наступит критическая точка, когда Росгвардия и другие силовые структуры просто не захотят защищать преступную путинскую власть. И эта критическая точка сейчас не измеряется миллионами людей, вышедших на протест, - достаточно будет и 50 тысяч", - заявила Максакова.

Она также обратила внимание на роль страха перед возможными репрессиями и угрозами Кремля. По её убеждению, регулярные акции протеста могут ослабить этот фактор и показать, что приказы власти не обязательно будут выполняться.

"Это чудовище играет в свою психопатическую игру само с собой. Путин привык пугать и привык, что его страшилки срабатывают. Но сейчас из-за постоянных криков "Волки! Волки!" некоторые уже перестали бояться", - отметила Максакова.

Как протесты могут повлиять на решения силовиков

Отдельно Максакова подчеркнула возможность саботажа приказов российского руководства. Она считает, что общественное давление может стать дополнительным фактором, который будет влиять на готовность силовиков выполнять распоряжения Путина, в частности в ситуациях, связанных с ядерными угрозами.

"Главная задача сейчас - добиться того, чтобы приказ Путина был саботирован, даже если он нажмет на условную "красную кнопку". Возможно, уже есть люди, которые не станут выполнять приказ. Однако систематические выходы недовольных и протестующих россиян на улицы стали бы дополнительной гарантией этого", - заявила она.

Максакова убеждена, что небольшие митинги также имеют значение, поскольку могут стать началом более широкого движения. Она призвала поддерживать такие выступления и способствовать росту внутреннего сопротивления в России.

Смотрите запись беседы с Марией Максаковой, в которой она рассказала о травмах Путина, его бункерах и разработке "эликсира бессмертия", чуме в России и о том, что остановит диктатора:

Что Максакова сказала о деньгах окружения Путина

Еще одной темой заявления стали репарации и финансовые активы российских властей. Максакова считает, что россиянам навязывают страх перед будущими выплатами Украине, хотя масштабы присвоения государственных ресурсов представителями режима, по ее мнению, значительно больше.

"Кстати, россиянам навязывают идею о том, что репарации - это страшно. Однако никакие репарации не идут ни в какое сравнение с тем грабежом, который совершает путинский режим в отношении россиян. Награбленное с лихвой покроет все репарации", - подчеркнула Максакова.

Она также упомянула санкции президента США Дональда Трампа против сети А7, которую связывает со схемами обогащения ближайшего окружения Путина. По мнению Максаковой, американские механизмы финансовых расследований позволяют отслеживать транзакции за длительный период и устанавливать места хранения выведенных средств.

Максакова утверждает, что речь идет о десятках триллионов рублей, которые Путин и его окружение могли вывести через соответствующие схемы, а действия Вашингтона демонстрируют Кремлю осведомленность США об этих активах.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Возможен ли переворот в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский политолог Антон Еремин высказал мнение, что главной внутренней угрозой для Владимира Путина становится сама чекистская система, которая в случае критической ситуации может пойти на устранение лидера ради собственных интересов. Указывая на военные поражения и стремительное падение престижа диктатора, эксперт привел историческую аналогию с Италией 1943 года, когда режим пожертвовал ключевой фигурой ради сохранения общей системы власти.

Социолог и политический аналитик Игорь Эйдман подчеркнул, что внутриполитическая обстановка в 2026 году будет чрезвычайно опасной для российского диктатора из-за формирования потенциального преемника в среде правящей элиты. Среди вероятных претендентов на эту роль он назвал Дмитрия Козака, подчеркнув, что тот способен стать компромиссной фигурой между питерской и московской башнями Кремля.

Политический эксперт Тарас Загородний, в свою очередь, обратил внимание на рост напряженности между региональными чиновниками и федеральным центром РФ, прогнозируя масштабные внутренние потрясения. По его словам, обострение системного кризиса будет сопровождаться блокировкой банковских операций, а сумма в 60 триллионов рублей создает значительные риски для финансовой стабильности всей страны.

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О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

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