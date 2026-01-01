Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

Алексей Тесля
1 января 2026, 14:26
160
Внутриполитическая ситуация в 2026 году будет достаточно опасной для Владимир Путина, считает Игорь Эйдман.
Игорь Эйдман, Владимир Путин
Игорь Эйдман назвал преемника Владимира Путина / Facebook Эйдман, скриншот

Важное:

  • Ситуация в 2026 году в РФ будет достаточно опасной для Путина
  • Недовольство Путиным в его собственном окружении будет нарастать

Российский диктатор Владимир Путин отказался от идеи заморозки войны по нынешней линии фронта и сделал ставку на военное наступление, заявил российский оппозиционер Игорь Эйдман.

"Он пытается "продать" обещание быстрой победы как своим партнёрам в мире, в том числе Трампу, так и российской элите. Уже в ближайшие месяцы всем им станет понятно, что призрак победы опять сбежал от Путина. Тогда у российского диктатора начнутся серьёзные неприятности", - пишет он в Facebook.

видео дня

Эксперт считает, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет также достаточно опасной для Путина.

"Российская верхушка мечтала о каком-то "договорняке" с Трампом, который позволил бы выскочить из неудачной войны на выгодных для России условиях. И Трамп предложил в уходящем году такой вариант окончания войны. Но Путин потребовал всего и сразу, фактически настаивал на том, чтобы Трамп просто принудил Украину к капитуляции. Оказалось, что американский президент просто неспособен это сделать. В результате чаемой российской верхушкой заморозки войны не получилось. И виноват в этом Путин, который мнит себя великим полководцем, окончательно помешался на игре в "войнушку" и просто не может остановиться", - отмечает он.

При этом, по его убеждению, недовольство Путиным в его собственном окружении будет только нарастать.

"Я не исключаю, что уже в будущем году есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты есть уже и кандидат в преемники Путина. Это Дмитрий Козак. Он связан как с питерской частью, из которой вышел, так и с московской частью верхушки (друг и партнёр Собянина и Евтушенкова). В конце года ему активно создавали и вбрасывали в СМИ имидж противника войны и реформатора. Это случайностью быть не может. По всей видимости, уже сейчас его готовят к тому, чтобы он вёл переговоры с Западом о снятии санкций и восстановлении отношений как представитель "новой антивоенной, реформирующейся" России (российской политэмиграции — срочно закатить губу)", - добавил Эйдман.

Мнение эксперта о бунте в РФ

Георгий Тука поделился своим мнением о вероятности внутреннего бунта в стране-агрессоре — России. Он отметил, что в теории сопротивление со стороны элит возможно, однако за последние годы, и особенно в течение двух последних, Владимир Путин и его окружение последовательно и довольно результативно подавляли любые проявления несогласия. В итоге, по его словам, в государстве практически исчезла действенная оппозиция.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

Больше новостей:

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Игорь Эйдман
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

14:55Война
ГУР пошило в дураки спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

ГУР пошило в дураки спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

14:52Война
Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известно

Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известно

13:21Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там было

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там было

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Последние новости

14:55

Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

14:52

ГУР пошило в дураки спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

14:39

Цены поднимут еще выше: эксперт предупредил о подорожании базового продукта

14:26

"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

14:24

Цены перестанут расти: какой популярный продукт начнет дешеветь уже в январе

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
13:51

Непубличная Ротару трогательно поздравила украинцев с Новым годом - как это было

13:42

Как украинцы раньше находили золото и сокровища - ритуал, который гарантировал успехВидео

13:22

Три области под ударами: названы регионы Украины, которым грозит "блекаут"

13:21

Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известноФото

Реклама
13:19

Погибло много животных, ранены львы: россияне ударили по экопарку под Харьковом

13:14

"В знак протеста": всплыла правда об истинной позиции Аллы Пугачевой

12:42

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

12:32

Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент "выметает" мышей мгновенноВидео

12:24

У России есть хитрая цель: СМИ выяснили, для чего враг усиливает атаки на Одессу

12:15

Когда могут отменить графики отключений света - появился реалистичный прогноз

12:00

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина

11:45

Украину атаковала сильная магнитная буря: когда она достигнет большей мощности

11:37

Расширяют логистические коридоры: ВСУ сообщили о серьезной операции на Донетчине

11:37

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

11:26

В ЦРУ "раскусили" фейк РФ об атаке на резиденцию Путина: СМИ узнали детали

Реклама
11:03

РФ ускоряет наступление на фронте: в ISW сообщили об опасных маневрах врага

11:01

"Ну Голливуд": Сергей Танчинец рассекретил свадьбу и показал невесту в мини

10:31

Елена Зеленская удивила прической для новогоднего фото с президентом - детали

10:28

Взрывы и "прилеты" в 15 районах: РФ ударила по Украине сотнями беспилотников

10:15

Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем "Танцев со звездами"

09:24

Сильные пожары в местах "прилетов": РФ массированно ударила по двум областямФото

08:18

В РФ прилеты после массированных ударов: горят нефтебазы в двух областяхВидео

08:10

Буратино из Белого домамнение

06:10

Будут ли США участвовать в потенциальной войне против Ирана или лишь позволят это Израилю?мнение

05:38

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

04:51

Микроволновка не нужна: хитрый способ, как быстро размягчить масло

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке хомячка за 51 секунду

03:30

Белые или коричневые: какие яйца действительно лучше и полезнее

02:46

Опасно для труб: какой алкоголь нельзя выливать в раковину

02:26

Цены рванут вверх: как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году

01:55

Что на самом деле означают цифры на батарее: простой способ сэкономить на отоплении

01:30

"Это такая ревность": Бурмака раскрыла детали отношений с загадочным возлюбленным

01:26

Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года

01:01

Как понять, что коту холодно: эксперты назвали лучшую температуру для котов

31 декабря, среда
23:47

Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины: новогоднее обращение Зеленского

Реклама
23:37

Какой популярный продукт смертелен для кота - удивит даже опытных хозяевВидео

22:51

Даже Toyota уже не та: какие модели авто ни в коем случае не стоит покупать

22:17

Цена порадует украинцев уже в январе - какая категория продуктов подешевеет на 10-15%

22:16

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:13

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значениеВидео

21:33

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

21:15

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

20:59

Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

20:02

В Украине после Нового года резко перепишут цены на яйца - сколько будут стоить

19:52

Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять