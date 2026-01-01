"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

Внутриполитическая ситуация в 2026 году будет достаточно опасной для Владимир Путина, считает Игорь Эйдман.

Игорь Эйдман назвал преемника Владимира Путина / Facebook Эйдман, скриншот

Ситуация в 2026 году в РФ будет достаточно опасной для Путина

Недовольство Путиным в его собственном окружении будет нарастать

Российский диктатор Владимир Путин отказался от идеи заморозки войны по нынешней линии фронта и сделал ставку на военное наступление, заявил российский оппозиционер Игорь Эйдман.

"Он пытается "продать" обещание быстрой победы как своим партнёрам в мире, в том числе Трампу, так и российской элите. Уже в ближайшие месяцы всем им станет понятно, что призрак победы опять сбежал от Путина. Тогда у российского диктатора начнутся серьёзные неприятности", - пишет он в Facebook.

Эксперт считает, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет также достаточно опасной для Путина.

"Российская верхушка мечтала о каком-то "договорняке" с Трампом, который позволил бы выскочить из неудачной войны на выгодных для России условиях. И Трамп предложил в уходящем году такой вариант окончания войны. Но Путин потребовал всего и сразу, фактически настаивал на том, чтобы Трамп просто принудил Украину к капитуляции. Оказалось, что американский президент просто неспособен это сделать. В результате чаемой российской верхушкой заморозки войны не получилось. И виноват в этом Путин, который мнит себя великим полководцем, окончательно помешался на игре в "войнушку" и просто не может остановиться", - отмечает он.

При этом, по его убеждению, недовольство Путиным в его собственном окружении будет только нарастать.

"Я не исключаю, что уже в будущем году есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты есть уже и кандидат в преемники Путина. Это Дмитрий Козак. Он связан как с питерской частью, из которой вышел, так и с московской частью верхушки (друг и партнёр Собянина и Евтушенкова). В конце года ему активно создавали и вбрасывали в СМИ имидж противника войны и реформатора. Это случайностью быть не может. По всей видимости, уже сейчас его готовят к тому, чтобы он вёл переговоры с Западом о снятии санкций и восстановлении отношений как представитель "новой антивоенной, реформирующейся" России (российской политэмиграции — срочно закатить губу)", - добавил Эйдман.

Мнение эксперта о бунте в РФ

Георгий Тука поделился своим мнением о вероятности внутреннего бунта в стране-агрессоре — России. Он отметил, что в теории сопротивление со стороны элит возможно, однако за последние годы, и особенно в течение двух последних, Владимир Путин и его окружение последовательно и довольно результативно подавляли любые проявления несогласия. В итоге, по его словам, в государстве практически исчезла действенная оппозиция.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

