Секрет быстрой сушки одежды: один трюк создаст зимой "летний бриз" в комнате

По скорости простой способ сопоставим с программами сушильной машины, которые обычно занимают до двух часов.

Как быстро высушить одежду после стирки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Одежда дома высохнет за полтора–два часа — даже в разгар зимы

Для этого достаточно объединить работу двух доступных приборов

Высушить одежду дома можно всего за полтора–два часа — даже в разгар зимы и без сушильной машины.

Для этого достаточно объединить работу двух доступных приборов, что обойдётся заметно дешевле стандартной машинной сушки, пишет Express.

Речь идёт о связке адсорбционного осушителя воздуха и обычного напольного вентилятора. Первый снижает влажность и одновременно слегка подогревает помещение, второй усиливает движение воздуха вокруг белья. В результате влага быстрее испаряется с ткани и не задерживается в комнате.

В отличие от компрессорных моделей, адсорбционные осушители в процессе работы выделяют больше тепла. Когда к этому добавляется активная циркуляция от вентилятора, создаётся эффект, похожий на сушку на улице в сухую ветреную погоду: тёплый поток убирает сырость, а движение воздуха не даёт влаге "застаиваться" в волокнах.

По скорости такой способ сопоставим с программами сушильной машины, которые обычно занимают от 45 минут до двух часов, но при этом потребляет меньше электроэнергии и подходит для холодного времени года.

Дополнительный плюс — снижение общей влажности в помещении. Это помогает избежать конденсата и появления плесени, а также благоприятно влияет на состояние стен, мебели и текстиля.

Специалисты рассказали, как быстрее высушить одежду

Эксперты подчёркивают: в холодное время года ключевую роль играет движение воздуха. Без нормальной вентиляции вещи дольше остаются сырыми и могут приобрести затхлый запах.

Даже зимой полезно регулярно и ненадолго открывать окна. Краткое проветривание помогает снизить уровень влажности в комнате, предотвращает образование конденсата и уменьшает вероятность появления плесени. При этом такой способ не требует дополнительных расходов и позволяет сохранить комфортную атмосферу в доме без увеличения затрат на отопление.

В публикации Суспільне Культура журналисты собрали полезные рекомендации о том, как правильно сушить вещи, особенно в холодный сезон. Материал подан в доступной форме и содержит практические советы для повседневного использования.

Многие из этих рекомендаций уже известны читателям "Книги твоего дома", а некоторые идеи были предложены самими подписчиками.

