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Белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством

Алексей Тесля
18 июня 2025, 13:59
36
Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.
сушка, белье, утюг
Как правильно сушить одежду / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Что часто делают неправильно при сушке белья
  • Солнце как натуральный отбеливатель
  • Как избежать аллергии во время сушки

Сушить одежду после стирки на свежем воздухе летом — проще простого: в теплую солнечную погоду вещи высыхают за несколько часов. Однако, чтобы сделать этот процесс максимально эффективным, стоит избегать некоторых типичных ошибок.

Эксперт по уходу за бельем Лора Марсден, поделилась советами, как правильно сушить одежду на улице, пишет издание Express.

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Что часто делают неправильно при сушке белья

Лора отмечает, что многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат. "Небольшие корректировки в повседневной стирке и сушке могут значительно улучшить эффект и сэкономить ваше время", — утверждает она.

Подготовка белья перед сушкой

Часто люди забывают встряхнуть одежду перед развешиванием. А это важно: встряхивание помогает разгладить ткань, предотвращает образование глубоких складок и способствует равномерному высыханию.

Солнце как натуральный отбеливатель

"Если вы сушите белые хлопковые вещи на ярком солнце, ультрафиолет поможет удалить пятна без использования агрессивной химии, — советует эксперт. — Но стоит помнить: белые вещи с принтами лучше выворачивать наизнанку, чтобы избежать выгорания рисунка".

Лора также рекомендует добавлять полстакана белого уксуса в отсек для кондиционера во время последнего полоскания в стиральной машине. Кислотная среда уксуса эффективно устраняет остатки моющего средства, из-за которых ткани со временем могут терять яркость. Такой простой прием поможет сохранить белизну вещей надолго.

Как избежать аллергии во время сушки

Тем, кто страдает от сенной лихорадки, Лора советует воздержаться от сушки на улице в часы, когда в воздухе особенно много пыльцы — обычно это с 14:00 до 21:00. Также следует ставить сушилку подальше от деревьев и цветущих растений.

Не перегружайте бельевую веревку

Экономия времени за счет плотного развешивания — распространенная ошибка. Когда вещи висят слишком близко, между ними не циркулирует воздух, из-за чего сушка замедляется, а ткань дольше остается влажной.

Лучше развешивать одежду с интервалом — например, чередуя крупные и мелкие вещи или оставляя между ними немного пространства (шириной с палец), чтобы воздух свободно проходил. Это ускорит сушку и снизит риск появления запаха сырости.

Смотрите видео - как правильно сушить вещи:

Вы решили надеть свой любимый свитер, но важно помнить: такие вещи требуют не только бережной стирки, но и правильной сушки. Обычные методы могут повредить изделие — свитер может потерять форму или растянуться безвозвратно, говорится в сюжете Сніданку з 1+1.

Чтобы этого не случилось, после стирки не стоит просто вешать свитер на плечики привычным способом — вес влажной ткани может вытянуть изделие.

Вместо этого следует использовать специальный способ: аккуратно разложите свитер на горизонтальной поверхности или повесьте его на плечики, пропустив их сквозь рукава, чтобы распределить нагрузку равномерно. Такой подход особенно важен для изделий из шерсти или трикотажа, которые легко деформируются при неправильной сушке.

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