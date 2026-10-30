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Простой домашний трюк против конденсата: результат без дорогих средств

Алексей Тесля
30 октября 2026, 23:54
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Если вовремя не устранить проблему, это может привести к появлению плесени и распространению грибка.
Окна, конденсат, уборка
Как избавиться от конденсата / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Instagram

Вы узнаете:

  • Как сушить белье, не повышая влажность в доме
  • Почему важно не закрывать шторы на весь день
  • Несколько простых привычек для защиты от плесени

С наступлением холодов в жилых помещениях нередко возникает проблема повышенной влажности. Из-за разницы температур на оконных стеклах скапливаются капли воды, а при недостаточном воздухообмене влага постепенно оседает на стенах и потолке.

Если вовремя не устранить проблему, это может привести к появлению плесени и распространению грибка, пишет Express.

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Один из самых доступных способов предотвратить такие последствия - ежедневно проветривать комнаты. Даже короткого открывания окон по утрам достаточно, чтобы обновить воздух и снизить скопление избыточной влаги.

Особенно актуально это осенью и зимой, когда помещения отапливаются, а окна большую часть времени остаются закрытыми. Тепло, сырость и недостаточная циркуляция воздуха создают благоприятные условия для развития плесени. Поэтому регулярное проветривание должно стать привычной частью домашнего ухода независимо от погоды за окном.

Необязательно держать окна открытыми долго. Достаточно ненадолго устроить интенсивное проветривание, чтобы впустить свежий воздух и уменьшить влажность в спальне. Такая привычка помогает поддерживать здоровый микроклимат даже в самые холодные месяцы.

Как сушить белье, не повышая влажность в доме

Отдельного внимания заслуживает сушка одежды в помещении. Мокрые вещи испаряют большое количество влаги, которая остается в воздухе и может оседать на холодных поверхностях.

Чтобы уменьшить этот эффект, рекомендуется заниматься стиркой в дневное время. После этого можно одновременно открыть окна с противоположных сторон комнаты и поставить сушилку между ними. Воздушный поток будет способствовать испарению и удалению влаги, не позволяя ей надолго задерживаться внутри помещения.

Почему важно не закрывать шторы на весь день

Еще одна полезная привычка - оставлять оконные занавески раздвинутыми в светлое время суток. Солнечные лучи помогают прогревать помещение и оконные поверхности, благодаря чему уменьшается вероятность образования конденсата.

Кроме того, не следует закрывать встроенные в верхнюю часть окон вентиляционные клапаны. Они обеспечивают постоянный приток свежего воздуха даже при закрытых створках. Это особенно удобно зимой, когда часто открывать окна не хочется.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика
/ Главред

Несколько простых привычек для защиты от плесени

Борьба с избыточной влажностью не обязательно требует специальных устройств или сложных процедур. Регулярное проветривание, правильная организация сушки белья, доступ дневного света и работа вентиляционных отверстий помогают поддерживать нормальный уровень влажности в доме.

Начинать соблюдать эти правила лучше еще осенью, не дожидаясь сильных морозов. Тогда с наступлением зимы риск появления сырости и плесени будет значительно ниже. Главное - не забывать, что даже хорошо отапливаемому дому необходим регулярный воздухообмен.

Смотрите видео - профилактика появления конденсата:

Поддерживать благоприятную атмосферу в доме помогут регулярное проветривание, поддержание оптимальной температуры и своевременное удаление влаги с окон. Эти несложные меры не требуют больших затрат, но позволяют снизить риск появления сырости.

Если же конденсат возникает снова и снова, а на поверхностях проступают следы плесени, важно найти источник проблемы. Причиной могут быть неисправная вентиляция, повреждение труб или протечки, а также промерзание стен и других элементов здания.

Ранее сообщалось о том, что одно бытовое средство спасет от конденсата. Водителям рекомендуют натирать окна автомобиля необычным средством из кухни.

Как ранее писал Главред, конденсат на окнах исчезнет навсегда: один продукт решит проблему. Это средство есть на кухне у каждой семьи.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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