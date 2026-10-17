Как отмыть до блеска стекло духовки изнутри, не снимая дверцу — лайфхак

Блогерша показала, как легко очистить труднодоступные места духовки.

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Лайфхак по мытью стекла духовки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как добраться до труднодоступных загрязнений между стеклами дверцы духовки

Какие подручные средства понадобятся для очистки

Стекло духовки со временем загрязняется жиром и остатками пищи, а очистить его изнутри бывает непросто. Особенно сложно добраться до пространства между стеклянными панелями, куда не проходит обычная губка. В то же время разбирать дверцы хотят не все, ведь есть риск повредить стекло или неправильно собрать конструкцию.

Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась простым способом, который поможет очистить труднодоступные участки без демонтажа дверцы.

видео дня

Как почистить стекло духовки изнутри без разборки

Для очистки понадобятся длинная палочка, небольшое полотенце, резинки для фиксации ткани и средство для чистки духовок.

"Я беру длинную палочку, обматываю её маленьким полотенцем и закрепляю резинками. Распыляю специальное средство для духовки или универсальное средство и просовываю в щель между стеклом и дверцей", - пояснила блогерша.

Работать нужно осторожно, не надавливая сильно на стекло и не пытаясь силой расширить зазор между панелями.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

Видео о том, как помыть стекло духовки без разборки дверцы, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Ирина Денисенко Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.

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