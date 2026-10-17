Как отмыть до блеска стекло духовки изнутри, не снимая дверцу — лайфхак

Вы узнаете:
- Как добраться до труднодоступных загрязнений между стеклами дверцы духовки
- Какие подручные средства понадобятся для очистки
Стекло духовки со временем загрязняется жиром и остатками пищи, а очистить его изнутри бывает непросто. Особенно сложно добраться до пространства между стеклянными панелями, куда не проходит обычная губка. В то же время разбирать дверцы хотят не все, ведь есть риск повредить стекло или неправильно собрать конструкцию.
Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась простым способом, который поможет очистить труднодоступные участки без демонтажа дверцы.
Как почистить стекло духовки изнутри без разборки
Для очистки понадобятся длинная палочка, небольшое полотенце, резинки для фиксации ткани и средство для чистки духовок.
"Я беру длинную палочку, обматываю её маленьким полотенцем и закрепляю резинками. Распыляю специальное средство для духовки или универсальное средство и просовываю в щель между стеклом и дверцей", - пояснила блогерша.
Работать нужно осторожно, не надавливая сильно на стекло и не пытаясь силой расширить зазор между панелями.
Видео о том, как помыть стекло духовки без разборки дверцы, можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Ирина Денисенко
Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.
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