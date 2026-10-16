Диван снова станет как новый без дорогих средств: как поможет обычный уксус

Кислое средство может изменить цвет и структуру волокон, поэтому перед чисткой следует ознакомиться с инструкцией производителя.

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Как почистить диван уксусом и не испортить обивку / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие ткани дивана нельзя чистить уксусом

В каких пропорциях разбавлять белый уксус водой

Почему уксус не заменяет дезинфицирующие средства

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Раствор белого уксуса с водой способен освежить обивку дивана и нейтрализовать бытовые запахи, но только на подходящих тканях. На шерсти, шелке, деликатном бархате и некоторых красителях кислота может испортить цвет, фактуру и волокна. Прежде чем приступать к чистке, следует ознакомиться с инструкцией производителя и убедиться, что мебель допускает влажную чистку, сообщает OKDiario.

Такой домашний метод не заменяет специальных средств для обивки, не выводит все пятна и не является дезинфицирующим средством. По данным издания, American Cleaning Institute признает, что уксус помогает уменьшить некоторые запахи, однако советует соблюдать правила ухода за каждой поверхностью. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предупреждает, что эффективность уксуса против конкретных микроорганизмов не подтверждена.

Отдельная проблема связана с концентрацией. Бытовые средства на основе белого уксуса могут быть более концентрированными, чем пищевой уксус, поэтому состав на упаковке стоит прочитать ещё до приготовления смеси.

Пропорции и тест на незаметном участке

Не каждый диван рассчитан на воздействие воды. Некоторые модели предполагают только сухую обработку растворителями или услуги специалистов.

"Если на этикетке не рекомендуется использовать воду, не применяйте разбавленный уксус", - подчеркивает OKDiario.

Когда производитель разрешает влажную чистку, берут одну часть уксуса на не менее трёх частей воды, если на упаковке не указано иное соотношение. Сочетать смесь с хлорным отбеливателем, аммиаком или другими средствами запрещено. Готовят небольшое количество, а комнату проветривают.

Далее необходимо провести проверку. Слегка увлажненной белой салфеткой протирают незаметный участок, дают ему полностью высохнуть и смотрят, не появились ли разводы, изменение цвета, потеря фактуры или перенос красителя. При любых изменениях процедуру прекращают.

Как чистить диван шаг за шагом

Сначала снимают подушки и пропылесосывают поверхность, швы и углы, чтобы удалить пыль, крошки и шерсть. Если тест прошел без последствий, обивку осторожно промакивают салфеткой, участок за участком, без сильного трения. Распылять раствор прямо на ткань нельзя: влага попадет в наполнитель, а это грозит разводами, неприятным запахом и длительным высыханием.

Если инструкция позволяет, остатки удаляют второй салфеткой, слегка смоченной чистой водой, а затем промакивают сухим полотенцем без трения. Сушить диван нужно при хорошем проветривании и без сильного нагрева. Подушки возвращают на место только после полного высыхания.

Регулярная уборка пылесосом, особенно швов и углов, позволяет реже прибегать к глубокой чистке. Пролитые напитки или еду следует убирать как можно быстрее, слегка прижимая чистую салфетку, чтобы пятно не растеклось.

С жирными пятнами, чернилами, застарелой грязью, биологическими загрязнениями или обильной плесенью уксус сам не справится. Для дезинфекции нужно средство, предназначенное именно для этого. Для деликатной обивки или стойких запахов лучше подходит специальная химия или профессиональная чистка.

Смотрите видео о том, как почистить диван без химчистки:

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Об источнике: OKDIARIO OKDIARIO.com - испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты". Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

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