Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Люди собирают пустые пластиковые бутылки - как их использовать повторно

Анна Косик
17 октября 2026, 10:08обновлено 17 октября, 10:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Блогер рассказал, какие полезные вещи для дома можно сделать из обычных пластиковых бутылок.
Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно
Как дать "вторую жизнь" пластиковым бутылкам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как сделать органайзер для ниток из пластиковой бутылки
  • Как защитить чашки во время переезда без лишних затрат
  • Как изготовить подставку для щеток и держатель для телефона

Пустые пластиковые бутылки могут пригодиться в повседневной жизни, поэтому не стоит сразу выбрасывать их в мусор. Бутылкам можно найти практическое применение.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал пять простых способов повторного использования пластиковой тары.

видео дня

Как сделать органайзер для ниток из пластиковой бутылки

Если нитки постоянно путаются или теряются среди других вещей, для их хранения можно сделать простой органайзер из пластиковой бутылки.

Для изготовления понадобится пластиковая бутылка объемом 1,5 литра, двусторонний скотч или крепления для стены. Сначала нужно отрезать дно бутылки и снять крышку. Затем бутылку закрепляют на стене, помещают внутрь моток ниток и выводят его конец через горлышко.

"Таким образом нить не будет путаться и всегда будет у вас под рукой", - отметил блогер.

Как упаковать чашки для переезда с помощью пластиковой бутылки

Во время переезда или перевозки посуды важно защитить чашки от ударов и случайных повреждений. Для этого не обязательно покупать специальные футляры: альтернативой может стать обычная пластиковая бутылка подходящего размера.

Для небольших чашек подойдет тара объемом 1,5 литра, а для более крупных можно попробовать двухлитровую. Сначала нужно открутить крышку, а затем осторожно разрезать горлышко и стенки бутылки, оставив неразрезанной часть у дна.

В результате получится конструкция, которую можно раскрыть, чтобы поместить внутрь посуду.

После этого чашки аккуратно складывают внутрь, а крышку закручивают для фиксации.

Как отделить желток от белка с помощью пластиковой бутылки

Пластиковая бутылка может стать простым кухонным помощником, когда нужно отделить желток от белка для выпечки, десертов или других блюд. Этот способ не требует специальных приспособлений и занимает всего несколько секунд.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Сначала яйцо разбивают в миску, стараясь не повредить желток. Затем берут чистую сухую пластиковую бутылку, слегка сжимают её руками и подносят горлышко к желтку. Когда давление ослабевает, желток втягивается внутрь, а белок остаётся в миске.

Как сделать подставку для зубных щеток из пластиковых бутылок

Для ванной комнаты можно изготовить самодельную подставку для зубных щеток. Для такого приспособления понадобятся несколько пластиковых бутылок и ножницы. Из одной бутылки формируют основу, а из остальных вырезают горлышки вместе с частями крышек. В подготовленной основе проделывают отверстия, в которые вставляют горлышки, создавая отдельные места для щеток.

Перед использованием нужно тщательно вымыть все детали, сгладить острые края и убедиться, что конструкция устойчива. Также важно предусмотреть возможность стекания воды и регулярной очистки подставки, чтобы на ней не скапливалась влага.

Как сделать подставку для телефона из бутылки

Еще один способ повторного использования пластиковой бутылки - сделать держатель для телефона. Он позволяет разместить устройство рядом с розеткой, чтобы смартфон не висел на зарядном кабеле и не лежал на полу.

Для изготовления используют пластиковую бутылку, из которой вырезают подходящий по форме кармашек для телефона. Его размеры подбирают в зависимости от габаритов смартфона. В верхней части конструкции предусматривают место для крепления, а внизу оставляют достаточно места для подключения зарядного кабеля.

"Готовый держатель можно разместить возле розетки, если конструкция надежно закреплена и не мешает подключению зарядного устройства", - отметил автор видео.

Смотрите видео о том, зачем собирать пустые пластиковые бутылки:

Читайте также:

Об источнике: Точка Зрения 360⁰

"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак бутылка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

11:05Энергетика
Россияне молятся от отчаяния: БПЛА закрыли небо над Москвой, в аэропортах коллапс

Россияне молятся от отчаяния: БПЛА закрыли небо над Москвой, в аэропортах коллапс

10:41Мир
Капитуляция вместо перемирия: в РФ лгут об успехах на фронте, ISW объяснил почему

Капитуляция вместо перемирия: в РФ лгут об успехах на фронте, ISW объяснил почему

09:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Китайский гороскоп на сегодня, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчистки

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчистки

Последние новости

11:25

Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех

11:14

"Победа Украины должна продолжиться и в мирное время": Марианна Буданова получила диплом Школы стратегического архитектора

11:05

Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

10:42

Ирина Федишин впервые вышла на связь после трагической потери дочери — детали

10:41

Россияне молятся от отчаяния: БПЛА закрыли небо над Москвой, в аэропортах коллапс

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
10:10

Холостяк стал третьим лишним: мемы со Славой Кравцовым взорвали Threads

10:08

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

09:30

Винница погрузилась в блэкаут, после атаки РФ есть тяжелые раненые

09:19

Капитуляция вместо перемирия: в РФ лгут об успехах на фронте, ISW объяснил почему

Реклама
08:38

РФ ударила по Херсону: погиб водитель скорой, пострадала семья с младенцем

08:33

В Украине тепло вытеснит заморозки: где ожидаются дожди с грозами

08:10

Коваленко показал главный провал армии РФ: наступление захлебывается в цифрахмнение

07:45

Трамп отменил санкции против России, предусмотренные "законом Грема"

06:14

Гороскоп на завтра, 18 октября: Львам — ссора, Скорпионам — подарок

05:55

"Я его потерял": Решетник раскрыл, что произошло с "Холостяком" Топольским

05:31

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

05:10

Деньги будут литься рекой: три знака зодиака найдут ключ к богатству

04:44

Какие растения стоит размножить осенью: заготовка черенков в октябре

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

03:33

Разделочная доска пахнет чесноком: лайфхак, как вернуть ей свежесть

Реклама
03:03

Как прочистить забитый слив без химии и вантуза: что насыпать в раковинуВидео

16 октября, пятница
22:57

Компост неприятно пахнет и не перегнивает месяцами: какие 3 ошибки допускают дачники

22:32

РФ готовит новую волну атак БПЛА и баллистикой: какие области Украины в зоне риска

21:54

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

21:23

Сократит расходы в разы: зачем нужна синяя деталь в отсеке стиральной машины

21:19

Восточный гороскоп богатства — знаки, которым предстоит наибольший доход

21:10

Ошибка в трудовой может задержать выплату пенсии: какие записи следует проверить

20:55

Атаки РФ усугубили ситуацию в преддверии зимы: в Укрэнерго раскрыли ситуацию

20:41

Диван снова станет как новый без дорогих средств: как поможет обычный уксус

20:29

Графики отключений света больше не действуют: в Укрэнерго объяснили, что произошло

20:28

Зимние укрытия грызунов: где прячутся крысы и как защитить здание

20:02

Как часто нужно стирать одеяло осенью: правила ухода за теплым текстилем

20:00

Тест на IQ: нужно найти букву C среди множества букв G за 19 секунд

19:33

РФ объявила о новой волне атак на Украину: какие цели враг назвал приоритетными

19:16

Папа Римский Лев XIV поговорил с Путиным — о чем просил понтифик

19:10

Признание Маска о Starshield: Невзлин объяснил, кто управляет военным Starlinkмнение

19:06

Какова настоящая цель Путина в войне: MAGA-активистка сделала громкое заявление

18:55

Пожелтевшая занавеска ещё пригодится: как сделать бесплатный ароматизатор для шкафа

18:50

Червивые грибы не обязательно выбрасывать — когда их можно естьВидео

18:05

Угроза от РФ не исчезнет даже после окончания войны: Зеленский назвал причину

Реклама
18:00

РФ собралась массированно атаковать запад Украины - мониторы назвали сроки и цели

17:57

Украина может втрое увеличить производство дронов: Зеленский рассказал, чего не хватает

17:16

Россия массированно атакует запад Украины, есть жертвы: что известно о последствиях ударов

17:14

Известная певица развелась с мужем-воином после его лечения в психбольнице

17:09

Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября

16:56

Дроны впервые добрались до Сургута: поражен завод "Газпрома" в 2400 км от УкраиныВидео

16:43

"Счастлива": Анита Луценко раскрыла личность избранника-иностранца

16:39

Звезда сериала "Шерлок" тайно женился на коллеге, которая младше его на 21 год

16:38

Всё из-за дизеля: Портников назвал, чего на самом деле боится Трампмнение

16:23

Зачем лить уксус в бачок унитаза: результат после трех минут удивилВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять