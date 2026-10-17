Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Блогер рассказал, какие полезные вещи для дома можно сделать из обычных пластиковых бутылок.

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Как дать "вторую жизнь" пластиковым бутылкам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как сделать органайзер для ниток из пластиковой бутылки

Как защитить чашки во время переезда без лишних затрат

Как изготовить подставку для щеток и держатель для телефона

Пустые пластиковые бутылки могут пригодиться в повседневной жизни, поэтому не стоит сразу выбрасывать их в мусор. Бутылкам можно найти практическое применение.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал пять простых способов повторного использования пластиковой тары.

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Как сделать органайзер для ниток из пластиковой бутылки

Если нитки постоянно путаются или теряются среди других вещей, для их хранения можно сделать простой органайзер из пластиковой бутылки.

Для изготовления понадобится пластиковая бутылка объемом 1,5 литра, двусторонний скотч или крепления для стены. Сначала нужно отрезать дно бутылки и снять крышку. Затем бутылку закрепляют на стене, помещают внутрь моток ниток и выводят его конец через горлышко.

"Таким образом нить не будет путаться и всегда будет у вас под рукой", - отметил блогер.

Как упаковать чашки для переезда с помощью пластиковой бутылки

Во время переезда или перевозки посуды важно защитить чашки от ударов и случайных повреждений. Для этого не обязательно покупать специальные футляры: альтернативой может стать обычная пластиковая бутылка подходящего размера.

Для небольших чашек подойдет тара объемом 1,5 литра, а для более крупных можно попробовать двухлитровую. Сначала нужно открутить крышку, а затем осторожно разрезать горлышко и стенки бутылки, оставив неразрезанной часть у дна.

В результате получится конструкция, которую можно раскрыть, чтобы поместить внутрь посуду.

После этого чашки аккуратно складывают внутрь, а крышку закручивают для фиксации.

Как отделить желток от белка с помощью пластиковой бутылки

Пластиковая бутылка может стать простым кухонным помощником, когда нужно отделить желток от белка для выпечки, десертов или других блюд. Этот способ не требует специальных приспособлений и занимает всего несколько секунд.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Сначала яйцо разбивают в миску, стараясь не повредить желток. Затем берут чистую сухую пластиковую бутылку, слегка сжимают её руками и подносят горлышко к желтку. Когда давление ослабевает, желток втягивается внутрь, а белок остаётся в миске.

Как сделать подставку для зубных щеток из пластиковых бутылок

Для ванной комнаты можно изготовить самодельную подставку для зубных щеток. Для такого приспособления понадобятся несколько пластиковых бутылок и ножницы. Из одной бутылки формируют основу, а из остальных вырезают горлышки вместе с частями крышек. В подготовленной основе проделывают отверстия, в которые вставляют горлышки, создавая отдельные места для щеток.

Перед использованием нужно тщательно вымыть все детали, сгладить острые края и убедиться, что конструкция устойчива. Также важно предусмотреть возможность стекания воды и регулярной очистки подставки, чтобы на ней не скапливалась влага.

Как сделать подставку для телефона из бутылки

Еще один способ повторного использования пластиковой бутылки - сделать держатель для телефона. Он позволяет разместить устройство рядом с розеткой, чтобы смартфон не висел на зарядном кабеле и не лежал на полу.

Для изготовления используют пластиковую бутылку, из которой вырезают подходящий по форме кармашек для телефона. Его размеры подбирают в зависимости от габаритов смартфона. В верхней части конструкции предусматривают место для крепления, а внизу оставляют достаточно места для подключения зарядного кабеля.

"Готовый держатель можно разместить возле розетки, если конструкция надежно закреплена и не мешает подключению зарядного устройства", - отметил автор видео.

Смотрите видео о том, зачем собирать пустые пластиковые бутылки:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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