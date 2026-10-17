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Как прочистить забитый слив без химии и вантуза: что насыпать в раковину

Юрий Берендий
17 октября 2026, 03:03
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Жир и остатки пищи растворяет смесь из соды, уксуса и средства для мытья посуды, а через 15 минут остается залить ее горячей водой.
Как прочистить забитый слив без химии и вантуза: что насыпать в раковину
Как прочистить забитый слив без химии и вантуза: сода и уксус помогут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как приготовить смесь из соды, уксуса и средства для мытья посуды
  • Почему перед реакцией вода должна полностью стечь
  • Откуда берется запах и как его убрать из-под решетки

Стоячая вода в раковине - сигнал, который нельзя игнорировать, а забитый слив можно прочистить смесью из 4 столовых ложек пищевой соды и уксуса без дорогого вызова сантехника, сообщает Super Express.

Как приготовить смесь и почему важно дождаться, пока стечет вода, - рассказывает Главред.

видео дня

Почему забивается слив на кухне

Реагировать на проблему стоит заранее, чтобы впоследствии не пришлось прочищать трубы. Засоренная раковина и неприятный запах из слива - распространенные проблемы, которые можно решить самостоятельно.

Если во время мытья посуды вода стекает всё медленнее, паниковать не стоит.

"Засорение - частый и фактически неизбежный процесс: остатки пищи, попадающие в трубы, со временем накапливаются и закупоривают их. Иногда засорившаяся раковина сильно мешает повседневным делам, поэтому действовать нужно сразу", - говорится в материале.

Способов несколько: купить популярное средство для прочистки труб или вызвать сантехника. Однако когда вода лишь медленнее стекает, а не стоит в раковине, стоит попробовать домашний способ. Он удаляет отложения из труб и одновременно устраняет неприятный запах. Понадобятся только пищевая сода, уксус и, по желанию, средство для мытья посуды.

Как прочистить раковину содой и уксусом

Прежде чем запускать активную пену, дождитесь, пока вода из раковины полностью стечет в слив. Далее действовать нужно так:

  1. Налейте в слив 1 чайную ложку средства для мытья посуды.
  2. Всыпьте 4 столовые ложки пищевой соды.
  3. Залейте 100 мл уксуса.
  4. Закройте тряпкой слив и переливное отверстие.
  5. Через 15 минут залейте слив горячей водой.

Смесь хорошо удаляет отложения из остатков пищи и жира в трубах и нейтрализует неприятные запахи.

Смотрите видео о том, как прочистить слив содой и уксусом:

Как избавиться от неприятного запаха из слива

Неприятный запах из слива может появляться из-за остатков пищи в трубах. Однако причина может крыться и непосредственно под решеткой слива, поэтому её стоит время от времени тщательно чистить.

Для этого открутите ситечко слива, засыпьте это место пищевой содой, добавьте немного средства для мытья посуды и воды и тщательно соскребите загрязнения. Когда поверхность станет чистой, поставьте ситечко на место.

Повторяйте эту процедуру раз в неделю - и неприятный запах исчезнет навсегда.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Другие способы ухода за раковиной

Как писал Главред, пшеничную муку можно использовать для полировки сухой раковины из нержавеющей стали, однако у этого дешевого трюка есть серьезная опасность.

Также Главред рассказывал, какие средства не повредят раковину из нержавейки, а о каких лучше забыть.

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Об источнике: Super Express

Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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