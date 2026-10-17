Как прочистить забитый слив без химии и вантуза: что насыпать в раковину

Вы узнаете:
- Как приготовить смесь из соды, уксуса и средства для мытья посуды
- Почему перед реакцией вода должна полностью стечь
- Откуда берется запах и как его убрать из-под решетки
Стоячая вода в раковине - сигнал, который нельзя игнорировать, а забитый слив можно прочистить смесью из 4 столовых ложек пищевой соды и уксуса без дорогого вызова сантехника, сообщает Super Express.
Как приготовить смесь и почему важно дождаться, пока стечет вода, - рассказывает Главред.
Почему забивается слив на кухне
Реагировать на проблему стоит заранее, чтобы впоследствии не пришлось прочищать трубы. Засоренная раковина и неприятный запах из слива - распространенные проблемы, которые можно решить самостоятельно.
Если во время мытья посуды вода стекает всё медленнее, паниковать не стоит.
"Засорение - частый и фактически неизбежный процесс: остатки пищи, попадающие в трубы, со временем накапливаются и закупоривают их. Иногда засорившаяся раковина сильно мешает повседневным делам, поэтому действовать нужно сразу", - говорится в материале.
Способов несколько: купить популярное средство для прочистки труб или вызвать сантехника. Однако когда вода лишь медленнее стекает, а не стоит в раковине, стоит попробовать домашний способ. Он удаляет отложения из труб и одновременно устраняет неприятный запах. Понадобятся только пищевая сода, уксус и, по желанию, средство для мытья посуды.
Как прочистить раковину содой и уксусом
Прежде чем запускать активную пену, дождитесь, пока вода из раковины полностью стечет в слив. Далее действовать нужно так:
- Налейте в слив 1 чайную ложку средства для мытья посуды.
- Всыпьте 4 столовые ложки пищевой соды.
- Залейте 100 мл уксуса.
- Закройте тряпкой слив и переливное отверстие.
- Через 15 минут залейте слив горячей водой.
Смесь хорошо удаляет отложения из остатков пищи и жира в трубах и нейтрализует неприятные запахи.
Смотрите видео о том, как прочистить слив содой и уксусом:
Как избавиться от неприятного запаха из слива
Неприятный запах из слива может появляться из-за остатков пищи в трубах. Однако причина может крыться и непосредственно под решеткой слива, поэтому её стоит время от времени тщательно чистить.
Для этого открутите ситечко слива, засыпьте это место пищевой содой, добавьте немного средства для мытья посуды и воды и тщательно соскребите загрязнения. Когда поверхность станет чистой, поставьте ситечко на место.
Повторяйте эту процедуру раз в неделю - и неприятный запах исчезнет навсегда.
Другие способы ухода за раковиной
Как писал Главред, пшеничную муку можно использовать для полировки сухой раковины из нержавеющей стали, однако у этого дешевого трюка есть серьезная опасность.
Также Главред рассказывал, какие средства не повредят раковину из нержавейки, а о каких лучше забыть.
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Об источнике: Super Express
Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.
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