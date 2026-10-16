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Ждать часами не придется: как быстро избавиться от льда в морозилке

Мария Николишин
16 октября 2026, 13:00
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Женщина показала, как собрать талую воду, безопасно удалить лед и вымыть большие ящики.
Ждать часами не придется: как быстро избавиться от льда в морозилке
Как ускорить размораживание морозильной камеры / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Чем ускорить размораживание морозильной камеры
  • Как не залить пол талой водой

Размораживание морозильной камеры для многих людей остается одной из неприятных домашних обязанностей. Лед долго тает, вода растекается по кухне, а сам процесс отнимает много сил.

Главред решил разобраться, как быстро и легко разморозить морозилку.

видео дня

Как можно разморозить морозилку

Даже толстую ледяную "шубу" в морозильной камере можно убрать без долгого ожидания, если направить на нее поток воздуха от обычного вентилятора. Такой способ продемонстрировала автор YouTube-канала "Советы для дома".

В морозилке блогерши снег покрыл не только стенки, но и ящики: места в них стало меньше, а выдвигать их стало сложно из-за льда сверху. Поэтому в первую очередь она освободила камеру от продуктов, переложив их из ящиков в таз, чтобы потом тщательно вымыть пустые контейнеры.

Когда стоит чистить морозилку от льда

Сезон для такой работы имеет значение. Блогерша сознательно откладывала уборку до осени, потому что летом большим запасам некуда было деваться: все они не поместились бы в холодильное отделение, а в комнате быстро оттаяли бы.

"Размораживать морозильную камеру лучше, когда на улице холодно, чтобы была возможность вынести продукты в прохладное место. Например, это может быть балкон", - советует автор канала.

Чтобы запасы дольше оставались замороженными, их стоит накрыть сверху полотенцем, одеялом или пледом. И еще одно обязательное условие: перед началом процедуры холодильник нужно отключить от электросети.

Как быстро разморозить морозильную камеру с помощью вентилятора

Во время таяния куски льда отваливаются, а вода стекает прямо на пол, поэтому женщина ставит под камеру невысокий противень, а на край кладет влажную тряпку. Внутрь морозилки она дополнительно расставляет несколько пластиковых коробочек.

Главное ускорение дает обычный бытовой прибор. Перед открытой камерой ставят табурет, а на него - вентилятор.

"Благодаря движению воздуха лед начнет таять гораздо быстрее, чем при обычной естественной разморозке. Если на кухне прохладно, то можно включить газ. Так процесс размораживания станет еще быстрее", - отмечает она.

Среди альтернативных вариантов автор упоминает кастрюлю с водой, поставленную внутрь камеры, а также фен. Выбирать метод можно в зависимости от того, что удобнее в конкретной ситуации.

Крупные куски льда, отставшие от стенок, можно просто снимать руками - они отходят легко. Для соскабливания стойких наростов подходит только инструмент, который не оставит следов на камере: пластиковая карточка или специальная пластиковая лопатка.

"Ни в коем случае не используйте металлические лопатки, а тем более нож. Смотрите, пластиковая карточка прекрасно справляется. При этом нет никакого риска, что вы что-то в морозилке проколете или повредите", - предупреждает блогерша.

Зачем класть фольгу в морозилку
Зачем класть фольгу в морозилку / Инфографика: Главред

Как помыть ящики морозильной камеры

Для мытья контейнеров понадобится больше места, чем обычно бывает на кухне. Поэтому оптимальным местом женщина считает ванну или поддон душевой кабины, предварительно тщательно вымытые.

Приступать к делу сразу не стоит: контейнерам нужно время, чтобы прогреться до комнатной температуры.

Далее ящики ополаскивают прохладной водой и моют мягкой губкой с обычным средством для посуды, хорошо вспенив его. После этого их промывают проточной водой, вытирают насухо и оставляют, чтобы они полностью высохли и проветрились.

Как быстро разморозить морозильную камеру - видео:

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Об источнике: Советы для дома

Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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