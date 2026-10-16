Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Блогерша объяснила, как собрать стеклянные осколки с пола с помощью совка.

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Простой, но безопасный способ убрать разбитое стекло / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как быстро собрать осколки разбитого стекла с пола

Что понадобится для безопасной уборки осколков

Разбитое стекло на полу - неприятная ситуация, которая может закончиться порезами, если собирать осколки голыми руками. Но украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась простым лайфхаком, который решит эту проблему.

Главред узнал, что она рассказала о классном, а главное - безопасном способе собрать осколки стекла практически без прямого контакта с ними.

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Как быстро собрать осколки разбитого стекла с пола

Чтобы убрать разбитое стекло, не обязательно прикасаться к каждому осколку руками. Для этого понадобятся обычный совок, пакет и кусок картона, который заменит щетку.

"Берете совок, натягиваете на него пакет. Щетку не берите, лучше обычный картон. Им аккуратно сметаете все в совок", - пояснила блогерша.

Главное преимущество этого лайфхака - возможность собрать стеклянные осколки, не прикасаясь к ним пальцами. Картон помогает направить осколки в совок, а пакет позволяет сразу подготовить их к утилизации.

"Затем просто высыпаете в пакет, завязываете и всё. Никаких порезанных пальцев и сюрпризов. Сразу в мусорное ведро. И никакого контакта", - подчеркнула Денисенко.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Ирина Денисенко Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.

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