Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Вы узнаете:
- Как быстро собрать осколки разбитого стекла с пола
- Что понадобится для безопасной уборки осколков
Разбитое стекло на полу - неприятная ситуация, которая может закончиться порезами, если собирать осколки голыми руками. Но украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась простым лайфхаком, который решит эту проблему.
Главред узнал, что она рассказала о классном, а главное - безопасном способе собрать осколки стекла практически без прямого контакта с ними.
Как быстро собрать осколки разбитого стекла с пола
Чтобы убрать разбитое стекло, не обязательно прикасаться к каждому осколку руками. Для этого понадобятся обычный совок, пакет и кусок картона, который заменит щетку.
"Берете совок, натягиваете на него пакет. Щетку не берите, лучше обычный картон. Им аккуратно сметаете все в совок", - пояснила блогерша.
Главное преимущество этого лайфхака - возможность собрать стеклянные осколки, не прикасаясь к ним пальцами. Картон помогает направить осколки в совок, а пакет позволяет сразу подготовить их к утилизации.
"Затем просто высыпаете в пакет, завязываете и всё. Никаких порезанных пальцев и сюрпризов. Сразу в мусорное ведро. И никакого контакта", - подчеркнула Денисенко.
Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Ирина Денисенко
Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.
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