Вы узнаете:
- Как приготовить домашнее средство для мытья пола и кухни
- Какие три ингредиента помогут удалить жир и грязь
- Как правильно использовать смесь, чтобы не поцарапать поверхности
Для уборки дома совсем не обязательно покупать дорогостоящую химию. Сделать эффективное и при этом универсальное средство для борьбы с грязью можно из того, что есть дома.
Главред узнал, что эксперты TN.com.ar объяснили, как его приготовить и для чего можно применять.
Как приготовить средство для мытья пола и кухонных поверхностей
Столовую ложку средства для мытья посуды нужно смешать с соком половины лимона и щепоткой соли. Готовое средство нужно нанести на грязную поверхность и оставить на 15 минут.
"Используйте мягкую губку или тряпку, чтобы удалить грязь и не поцарапать поверхность", - подчеркнули эксперты.
Для каких поверхностей можно использовать домашнее средство
Эту смесь можно использовать для очистки кухонных поверхностей, на которых скапливаются остатки еды и повседневная грязь. Также этим средством можно мыть пол.
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Об источнике: TN.com.ar
TN.com.ar - ведущий информационный портал Аргентины, являющийся цифровой платформой самого популярного в стране круглосуточного новостного телеканала Todo Noticias (TN). Ресурс принадлежит крупнейшему медиахолдингу Латинской Америки Grupo Clarín и специализируется на оперативном освещении событий в режиме реального времени. Контент охватывает широкую тематику: от актуальных политических и экономических новостей до разделов о спорте, технологиях и шоу-бизнесе. Сайт отличается мощной мультимедийной составляющей, возможностью просмотра прямых эфиров и активным взаимодействием с аудиторией через платформу гражданской журналистики. Благодаря высоким рейтингам и миллионной аудитории в социальных сетях портал считается одним из главных источников информации для испаноязычных пользователей в регионе.
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