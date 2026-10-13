Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Блогерша показала, как вставлять крючки в шторы, чтобы ткань выглядела аккуратно.

https://glavred.info/lifehack/kak-zakrepit-kryuchki-na-shtorah-oshibka-iz-za-kotoroy-obrazuyutsya-nerovnye-skladki-10803815.html Ссылка скопирована

Если правильно зацепить крючки, шторы будут выглядеть гораздо лучше / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно надевать крючки на шторы

Как сделать складки на шторах более аккуратными

Правильное крепление крючков на шторах помогает сделать складки ровными и аккуратными. Об этом на своем YouTube-канале рассказала украинская блогерша Диана Гологовец.

Главред узнал, что, по её словам, благодаря небольшому изменению в технике крепления шторы могут выглядеть гораздо аккуратнее.

видео дня

Как правильно надевать крючки на шторы

Обычно крючки вставляют в петли штор привычным способом, не задумываясь, как это влияет на вид ткани. Однако именно неправильное крепление может делать складки менее аккуратными.

Чтобы шторы выглядели аккуратнее, важно правильно продеть крючок через петли. Сначала нужно продеть крючок через петлю снизу вверх.

"Затем просовываем его в соседнюю петлю и защелкиваем вот так. И теперь шторы выглядят гораздо аккуратнее", - говорит блогерша.

Смотрите видео о том, как правильно закреплять крючки на шторе:

Другие новости:

О персоне: Диана Гологовец Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред