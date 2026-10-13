Тараканы будут исчезать один за другим: эффективное домашнее средство из муки

Сама по себе мука лишь привлекает насекомых, поэтому ее смешивают с сахарной пудрой и борной кислотой.

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Как приготовить средство от тараканов в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько муки нужно для ловушки на тараканов

Чем дополнить муку, чтобы приманка сработала

Бороться с тараканами, появившимися в доме, очень трудно. Они перебегают из квартиры в квартиру через щели в дверях и окнах, могут заползать по вентиляционным шахтам, мусоропроводу или трубе. Однако мало кто знает, что обычный продукт из кухни может стать эффективным средством против надоедливых насекомых.

Главред решил разобраться, как сделать средство против тараканов в домашних условиях.

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Как сделать ловушку для тараканов

Обычная пшеничная мука может стать основой смертельной ловушки для тараканов, но только в сочетании с ядовитым компонентом, иначе она превратится в корм для насекомых, пишет Diario Uno.

Осенью тараканы чаще появляются в домах, ведь их привлекают влага, остатки еды и грязь. На фоне подорожания магазинных инсектицидов все больше людей ищут дешевые домашние способы борьбы с ними.

Рабочая смесь состоит из трех столовых ложек муки, одной ложки сахарной пудры и двух ложек борной кислоты. Сладкий мучной запах заставляет тараканов охотно поедать сухую смесь вместе с ядом.

Почему средство работает

Борная кислота давно применяется против вредителей в городах и является эффективной альтернативой привычным нейротоксическим инсектицидам.

Даже слабые растворы с 0,5–2% борной кислоты в сочетании с дешевыми сахарами, в частности сахарозой или глюкозой, быстро уничтожают тараканов.

Как предотвратить появление тараканов / Инфографика: Главред

Где раскладывать приманку

Высыпать смесь целыми банками нет смысла: результат зависит не от количества, а от точности размещения. Специалисты советуют сосредоточить небольшие порции в нескольких стратегических точках кухни.

Прежде всего это пространство под столешницей и за духовкой, где постоянно тепло и влажно. Далее - темные углы шкафов, в которых незаметно для глаза скапливаются крошки. Еще одна зона - плинтусы и щели, через которые насекомые попадают в помещение с улицы.

Как избавиться от тараканов раз и навсегда – видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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