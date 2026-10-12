Плесень портит внешний вид дома: как быстро очистить фасад копеечным средством

Смесь необходимо правильно развести и смывать только сверху вниз, иначе влага попадет под обшивку.

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Как избавиться от плесени на сайдинге / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем заменить магазинные средства против плесени на сайдинге

Как не повредить покрытие во время мытья

Многие люди облицовывают фасад дома виниловым сайдингом. Это универсальный и качественный материал, который защищает стены от повреждений. Однако его недостаток в том, что на нем может появляться плесень.

Главред решил разобраться, как убрать плесень с фасада дома.

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Чем можно мыть виниловый сайдинг

Плесень и водоросли на виниловом сайдинге можно уничтожить раствором из отбеливателя, средства для мытья посуды и воды, то есть компонентами, которые обычно уже есть дома. Такая смесь не просто отмывает налет, а убивает микроорганизмы, поэтому они не разрастаются повторно, пишет House Digest.

Винил экономичен, долговечен, не гниет и не привлекает насекомых, в отличие от деревянной обшивки. Однако биологический налет на нем портит не только фасад: без своевременного вмешательства он создает риски для конструкции под сайдингом. Поскольку плесень и водоросли являются живыми организмами, механического трения недостаточно, их нужно уничтожить.

Как приготовить раствор для мытья

Для раствора берут около 1 л отбеливателя, столовую ложку средства для мытья посуды и 4 л воды. Смесь переливают в распылитель, наносят на сайдинг и выдерживают 5–15 минут, после чего поверхность обрабатывают щеткой с мягкой щетиной, а остатки смывают водой.

Отбеливатель полностью уничтожает споры, поэтому такой состав может действовать эффективнее уксуса, который удаляет налет, но справляется не со всеми видами плесени.

В то же время средство для мытья посуды помогает раствору удержаться на вертикальной поверхности и расщепляет застарелую грязь.

Как не повредить винил при чистке

Отбеливатель всегда разбавляют водой: концентрат на сайдинг не наносят. Для чистки подходит нейлоновая щетка с мягкой щетиной, тогда как жесткие щетки и абразивные губки оставляют повреждения.

Ополаскивать поверхность можно садовым шлангом или мойкой высокого давления, но струю следует направлять только сверху вниз. Вода, подаваемая снизу вверх, проникает под виниловое покрытие и вызывает проблемы с влагой.

Как помыть виниловый фасад, не используя мойку под давлением – видео:

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