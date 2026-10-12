Бюджетный способ утеплить дом на зиму — понадобится обычное одеяло

Старые двери в доме больше не будут проблемой зимой, ведь есть отличный и недорогой способ их утеплить.

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Самый дешевый способ утеплить дом на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как утеплить входную дверь старым одеялом без лишних затрат

Какие материалы понадобятся для создания теплоизоляционной шторы

Толстое одеяло, повешенное с внутренней стороны входной двери, поможет избавиться от сквозняка в коридоре и замедлит выход теплого воздуха из помещения.

Главред узнал, что об этом сообщили эксперты hovege.hu. Они отметили, что главное преимущество такого метода утепления дома самодельной теплоизоляционной шторой - бюджетность.

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Что понадобится для утепления двери

Набор материалов минимален: старое плотное одеяло или плед, подстежка и карниз или другая надежно закрепленная опора. Для крепления подойдут вшитые крючки, кольца или зажимы для штор.

Эксперты советуют начинать с замеров. Полотно должно перекрывать всю площадь двери и свисать на несколько сантиметров по бокам, иначе холодный воздух будет проникать по краям.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

"Если у вас есть швейная машинка, сшейте съемный чехол для одеяла, верхнюю часть которого сделайте из вытачек. Это облегчит стирку теплоизоляционной шторы в дальнейшем. Без шитья вы также можете использовать прочное пододеяльник соответствующего размера, к которому прикрепите зажимы для штор. Затем вам останется только установить держатель над дверью и повесить готовую штору", - говорится в статье.

Как долго можно держать штору закрытой

Держать теплоизоляционную штору для дверей круглосуточно закрытой нельзя, особенно если вокруг дверей уже появляется влага или конденсат. Текстиль перекрывает циркуляцию воздуха, и влажная среда под ним становится благоприятной для грибка.

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Об источнике: Hovege Hovege.hu (Hóvége) - это популярный венгерский информационный портал и сервис полезных советов, название которого буквально переводится как "конец месяца" . Главная цель проекта - помочь людям, которые сталкиваются с финансовыми или бытовыми трудностями в конце месяца из-за ограниченного бюджета.

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